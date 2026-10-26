Resumen: Ismael Gerardo Méndez Huertas, el costarricense de 23 años que murió tras una emergencia médica en el festival EDC de Medellín, fue sepultado en San José de Costa Rica. Su padre, Javier Méndez, asegura que nunca lo vio consumir sustancias y pide que se esclarezca qué pasó, tras conocerse que 107 personas fueron atendidas por intoxicación durante el evento.

«Nunca lo vi consumir nada»: habla el padre del costarricense que murió en el EDC de Medellín

La muerte de Ismael Gerardo Méndez Huertas, el joven costarricense de 23 años que falleció tras presentar una emergencia médica durante el festival de música electrónica EDC en Medellín, continúa rodeada de interrogantes. Mientras la Fiscalía adelanta la investigación para esclarecer qué le provocó la muerte, su padre, Javier Méndez, rompió el silencio y aseguró que nunca conoció a su hijo consumiendo sustancias psicoactivas.

No autorizaron la cremación del cuerpo

De acuerdo con el relato publicado por la revista Semana, la familia contemplaba la posibilidad de cremar los restos del joven, pero la Fiscalía colombiana solo autorizó su repatriación a Costa Rica para que fuera sepultado, en medio de las diligencias que buscan establecer si murió por el consumo de alguna sustancia psicoactiva, por una posible intoxicación provocada por terceros o por otra causa médica.

Ismael fue sepultado el pasado viernes a las 11:00 de la mañana en el Camposanto La Piedad, en San José de Costa Rica, acompañado por sus padres y sus dos hermanos menores, quienes lo veían como un ejemplo.

Un viaje que se extendió por amor

Según contó su padre, Ismael había decidido suspender temporalmente sus estudios para tomarse un año sabático y recorrer varios países de Latinoamérica. En ese recorrido llegó a Colombia, donde conoció a una mujer bogotana con quien inició una relación sentimental, por lo que prolongó su permanencia en el país más de lo previsto.

«En esos viajes encontró el cariño de una colombiana y se quedó allá más de lo previsto», relató Javier Méndez.

El joven llevaba cerca de dos meses en Colombia, radicado en Bogotá, y desde allí coordinó con su novia y un grupo de amigos costarricenses el viaje a Medellín para asistir al EDC. Según su padre, ya había estado en un festival similar en Estados Unidos, por lo que el viaje no despertaba preocupaciones en la familia.

La noche de la tragedia

Ismael disfrutó de la primera jornada del festival, el sábado 10 de octubre, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Sin embargo, al final de la noche comenzó a sentirse mal, se apartó de su grupo de amigos y se desplomó. Los organismos de socorro lo encontraron inconsciente y lo trasladaron en ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en la madrugada del domingo 11 de octubre.

El padre contó que recibió la noticia el domingo, cuando un investigador se comunicó con la familia para informarle lo sucedido. Según su relato, la primera explicación apuntó a un posible problema cardíaco relacionado con el consumo de una sustancia, una hipótesis que todavía genera dudas entre sus seres queridos.

«Los muchachos hoy día son muy reservados, pero nunca vi un comportamiento de mi hijo de que consumiera, jamás, ni recreativamente ni esporádicamente, nunca lo vi», aseguró Javier Méndez, quien de todas maneras reconoció que no puede afirmar qué ocurrió realmente durante las últimas horas de vida de su hijo y pidió que las autoridades avancen en la investigación.

107 personas fueron atendidas por intoxicación

El caso cobró mayor relevancia luego de que la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, informara que 107 personas fueron atendidas por síntomas de intoxicación durante el festival y que siete de ellas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

«Nada nos va a devolver a Ismael, tal vez nos gustaría que las autoridades investiguen. Hubo más de cien personas con el mismo problema y ahí te preguntas, hay algo raro. Quiero ser claro, nada nos va a devolver a nuestro hijo, solo quería traerlo al país y darle cristiana sepultura», expresó el padre del joven.

Javier Méndez también pidió reforzar los controles de seguridad en los eventos multitudinarios y cuestionó el ingreso de elementos como gas pimienta, con el que, según denuncias conocidas esos días, algunos asistentes habrían sido víctimas de robos dentro y a la salida del evento.

Además de la muerte de Ismael, durante ese fin de semana se confirmó el fallecimiento de Ajay Bhtanagar, un médico británico especializado en oncología y radioterapia que también asistió al festival, y se conoció el caso de un ciudadano australiano que resultó herido con arma blanca en un presunto intento de atraco después de salir de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

A pesar del dolor, el padre del joven agradeció el acompañamiento recibido en Colombia durante los trámites de repatriación. «Colombia es hermoso, no me queda más que agradecerles por la ayuda que nos dieron esta semana, pero uno se viene con ese dolor tan grande», manifestó.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas exactas de la muerte del costarricense, mientras su familia espera que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió esa noche en el EDC.

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