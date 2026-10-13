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Resumen: Un balance preocupante entregó la Secretaría de Salud de Medellín tras el desarrollo del evento masivo EDC en la capital antioqueña

Dos extranjeros muertos y más de 100 intoxicados deja balance de salud tras evento masivo en Medellín

Minuto30.com .- La Secretaría de Salud municipal reportó 193 atenciones en los puestos médicos durante las dos jornadas del certamen. Entre las víctimas fatales figuran un joven costarricense y un médico británico.

Un balance preocupante entregó la Secretaría de Salud de Medellín tras el desarrollo del evento masivo EDC en la capital antioqueña. Pese al despliegue de puestos de socorro y personal médico en el recinto, las dos jornadas dejaron un saldo de dos personas fallecidas —ambas de nacionalidad extranjera— y más de un centenar de emergencias derivadas del consumo de sustancias.

Balance médico y casos de intoxicación

De acuerdo con el informe oficial presentado por la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, la demanda de servicios médicos dentro del evento fue constante:

Atenciones en sitio: Se registraron 193 intervenciones a personas que acudieron a los diferentes módulos de salud habilitados por la organización.

Alto índice de intoxicaciones: De las consultas atendidas, 107 casos estuvieron directamente vinculados a intoxicación, lo que representó más de la mitad de las emergencias atendidas en el sitio.

Traslados hospitalarios: La gravedad de algunos cuadros clínicos obligó a remitir de urgencia a siete personas hacia diferentes clínicas y hospitales de la red asistencial de Medellín.

Dos ciudadanos extranjeros fallecidos

Durante el desarrollo de las jornadas se confirmó la muerte de dos asistentes internacionales:

Joven costarricense: Un ciudadano de 23 años presentó complicaciones severas durante el primer día del evento. Fue evacuado de emergencia hacia un centro asistencial, donde el equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró salvarle la vida.

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Médico británico: Las autoridades confirmaron también el deceso de un profesional de la salud de nacionalidad británica que asistió al certamen y cuya muerte estaría asociada, de forma preliminar, a una presunta sobredosis.

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Un australiano apuñalado

También se conoció que un australiano que había asistido al festival recibió al menos 25 puñaladas cuando llegaba a su lugar de hospedaje, la madrugada del domingo, en lo que se presume sería un intento de hurto.

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Llamado de las autoridades al autocuidado

Frente a la gravedad de los reportes, la funcionaria instó a los asistentes a este tipo de espectáculos a priorizar la salud y la prevención:

“Recordamos a todos los asistentes de eventos masivos en nuestra ciudad que por encima de cualquier celebración está la vida. Debemos siempre mantener los cuidados básicos para preservar nuestra salud y acudir oportunamente a los puntos de atención en caso de requerir asistencia”, enfatizó la secretaria.