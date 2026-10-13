¡Habría mezclado más que los DJ’s! Médico británico falleció por posible sobredosis durante el EDC

Resumen: El reconocido oncólogo británico Ajay Bhathagar, de 51 años, falleció en un centro médico de Medellín tras sufrir complicaciones de salud vinculadas a una aparente sobredosis de anfetaminas y alcohol durante el festival de música electrónica EDC, celebrado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Radicado en Estados Unidos y pionero en tratamientos contra el cáncer de próstata, Bhathagar se convirtió en la segunda víctima mortal del certamen tras el deceso del costarricense Ismael Méndez Huertas bajo circunstancias similares, hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades locales ante la presunta proliferación y consumo masivo de estupefacientes dentro del evento.

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Una brillante carrera médica dedicada a la lucha contra el cáncer encontró un final abrupto y desconcertante este fin de semana en la capital antioqueña. Ajay Bhathagar, un reputado especialista de 51 años, se convirtió en la segunda víctima mortal tras asistir al festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC).

Bhathagar, originario del Reino Unido y de ascendencia india, no era un turista común; era un pionero en la radioterapia oncológica. Egresado de la Universidad de Pittsburgh y fundador del Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona (EE. UU.), había dedicado sus últimos años a desarrollar tratamientos con mínimos efectos secundarios —como la braquiterapia— para mejorar la calidad de vida de sus pacientes norteamericanos, país donde residía con su pareja.

Sin embargo, su paso por Medellín terminó de la peor manera. Mientras se encontraba en el evento internacional realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot el pasado domingo, el médico comenzó a sufrir graves complicaciones de salud. Sus allegados lograron trasladarlo rápidamente a un centro asistencial, donde los galenos lograron estabilizarlo en un primer momento. Trágicamente, su cuadro clínico se complicó y, alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes festivo, perdió la vida. Según los primeros reportes, el colapso de su cuerpo estaría vinculado a una letal mezcla de altas dosis de anfetaminas y licor.

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El caso de Bhathagar ha encendido las alarmas en la ciudad, pues no es un hecho aislado durante este fin de semana. Apenas un día antes, en la madrugada del domingo, el joven costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe bajo circunstancias casi idénticas.

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Actualmente, las autoridades locales adelantan una investigación exhaustiva. El objetivo no solo es esclarecer las circunstancias exactas de ambos decesos, sino también responder a las alarmantes denuncias de los familiares sobre la presunta circulación masiva de sustancias ilícitas durante el multitudinario evento.

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