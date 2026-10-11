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Resumen: Un ciudadano costarricense de 27 años murió durante la primera jornada del festival de música electrónica EDC, en Medellín. El hombre fue encontrado inconsciente en un baño del escenario deportivo y trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció pese a la atención médica. Las autoridades investigan las causas del deceso, ante la sospecha preliminar de una posible sobredosis.

¡Conmoción en el EDC Medellín! Un costarricense murió tras una emergencia médica

La muerte de un ciudadano costarricense durante la primera jornada del festival de música electrónica EDC, realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, es materia de investigación por parte de las autoridades. El extranjero presentó una emergencia médica mientras se desarrollaba el evento y fue llevado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

La víctima, de 27 años, fue encontrada inconsciente en uno de los baños del escenario deportivo y presentaba dificultades para respirar, por lo que el personal de salud que acompañaba la jornada solicitó ayuda para atenderlo.

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital

Una vez reportada la situación, los organismos de socorro brindaron atención al ciudadano extranjero y coordinaron su traslado en ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ingresó para recibir atención médica.

Según el reporte conocido, el personal asistencial indicó que el paciente presentaba un cuadro clínico que hacía sospechar una posible sobredosis. Los profesionales de la salud intentaron estabilizarlo durante aproximadamente tres horas; sin embargo, los procedimientos realizados no fueron suficientes para evitar su muerte.

Aunque la información preliminar apunta a una posible intoxicación por sustancias, las circunstancias que desencadenaron la emergencia todavía deben ser esclarecidas. Por ahora, corresponde a las autoridades competentes establecer con precisión qué provocó el deterioro de su estado de salud y su posterior fallecimiento.

Autoridades adelantan las investigaciones

Tras confirmarse la muerte del costarricense, los organismos judiciales quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso. Estas actuaciones permitirán establecer las circunstancias en las que se produjo la emergencia médica y precisar si estuvo relacionada con el presunto consumo de sustancias.

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Además de esclarecer lo ocurrido, las autoridades deberán adelantar los procedimientos necesarios para la repatriación del cuerpo a Costa Rica, país de origen del ciudadano fallecido.

El caso se presentó durante el EDC, festival internacional de música electrónica que se desarrolla en diferentes espacios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y que reúne propuestas de géneros como techno, trance y house.

El EDC continúa con su programación en Medellín

El evento tiene previstas dos jornadas, correspondientes al sábado 10 y el domingo 11 de octubre. Para este último día, la programación anunciada contempla actividades desde las 3:00 de la tarde hasta las 4:00 de la madrugada del lunes, con presentaciones distribuidas en cinco escenarios.

La organización esperaba recibir cerca de 50.000 asistentes durante los dos días, de acuerdo con la información publicada sobre el festival. También se proyectó un impacto económico cercano a los 100.000 millones de pesos para la ciudad.

Mientras el encuentro musical continúa con su programación, la muerte del ciudadano costarricense permanece bajo investigación. Las autoridades deberán determinar las causas exactas del fallecimiento a partir de los procedimientos correspondientes, sin que hasta el momento pueda darse por confirmada la hipótesis de una sobredosis.