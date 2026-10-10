Resumen: La creciente de la quebrada La Iguaná deja tres viviendas colapsadas y 89 familias afectadas. Medellín instaló un PMU para atender la emergencia.

¡Noche de angustia en Medellín! Creciente de La Iguaná deja casas colapsadas y más de 200 personas afectadas

En la madrugada de este sábado 10 de octubre, los equipos de emergencia de Medellín seguían atendiendo los estragos de las fuertes lluvias, en especial por la creciente de la quebrada La Iguaná. Desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Junta de Acción Comunal Nueva Villa de La Iguaná, la Alcaldía coordina la atención.

El alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, aseguró desde la zona que la situación está controlada y que el nivel del agua bajó, aunque las afectaciones son importantes. Hasta ahora se reportan tres viviendas colapsadas y seis evacuaciones definitivas.

Los equipos sociales identificaron 89 familias, con 216 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas que requieren atención especial. Para ellas se avanza en la entrega de kits para dormir, de aseo y otras ayudas, y se gestionan alojamientos temporales. El personal de salud ha atendido lesiones leves y casos que requirieron acompañamiento en salud mental.

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La creciente de la quebrada La Iguaná también golpeó a El Pesebre, donde 17 familias resultaron afectadas y podrían ser trasladadas a El Paraíso, en Blanquizal. En este último sector hay viviendas con pérdida de enseres, y se verifica una zona incomunicada donde, de forma preliminar, cerca de 70 viviendas podrían estar afectadas.

En la atención participan más de 140 personas de Bomberos, el DAGRD, varias secretarías distritales, la Cruz Roja, la Defensa Civil, Ponalsar y el Ejército. La Línea 123 ha recibido 420 llamadas por árboles caídos, daños en techos y estructuras e inundaciones en vías.

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En otros puntos se reportaron deslizamientos sobre vías en la parte alta de Altavista. En Castilla, la quebrada La Minita causó inundaciones y levantó el pavimento cerca de la carrera 69 con calle 96. La avenida Guayabal ya fue habilitada.

Para las labores, la alcaldía dispuso minicargadores, vehículos tipo váctor, volquetas, ampliroll, compactadores y un carrotanque, además de un camión para ayudas humanitarias y cinco camionetas para el traslado de pacientes.

Las comunas Guayabal, Belén, Laureles-Estadio, Robledo, El Poblado y Castilla reportan vías principales afectadas, en su mayoría por árboles caídos que también dañaron postes de alumbrado.

Las autoridades pidieron no acercarse a la quebrada La Iguaná ni a otras zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia al 123.

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