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Resumen: Actualización de la emergencia en La Iguaná: Federico Gutiérrez reportó 187 familias y 516 personas afectadas por la creciente de la quebrada en Medellín.

Más de 500 personas afectadas y la cifra sigue subiendo: el nuevo balance de la emergencia en La Iguaná

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de ‘X’ que ya son 187 las familias identificadas, equivalentes a 516 personas, tras las fuertes lluvias que provocaron la creciente de la quebrada La Iguaná.

El número es más del doble del que se conocía en la madrugada de este sábado 10 de octubre, cuando los equipos sociales tenían identificadas 89 familias y 216 personas. En ese primer balance también se reportaban tres viviendas colapsadas y seis evacuaciones definitivas.

Gutiérrez aseguró que la prioridad es acompañar a las familias y garantizar su seguridad, en especial la de los niños y los adultos mayores. Según explicó, los equipos trabajan en dos frentes, uno oriental y otro occidental, para atender las viviendas afectadas.

En las labores de limpieza de la emergencia en La Iguaná ya se han retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 de lodo. Además, tres personas recibieron atención, entre ellas un niño con asma que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

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Las lluvias también dejaron árboles y postes caídos en San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles, donde trabajan EPM y Bomberos Medellín.

El mandatario hizo además una aclaración: estar en medio del fenómeno de El Niño no significa que deje de llover. Advirtió que los aguaceros continúan y que algunos pueden ser muy intensos, con grandes cantidades de agua en poco tiempo, por lo que pidió no bajar la guardia y estar preparados.

Gutiérrez agradeció la labor de los Bomberos, los organismos de socorro y los equipos en terreno. También envió un mensaje a las familias afectadas por la emergencia en La Iguaná: «no están solas y la Alcaldía seguirá trabajando para que recuperen la tranquilidad». Además, recordó que cualquier emergencia debe reportarse al 123.

‼️ Actualización de las emergencias tras las fuertes lluvias en Medellín. En La Iguaná seguimos con todos nuestros equipos en territorio, atendiendo a las familias y trabajando para recuperar la normalidad lo más pronto posible. Hasta el momento tenemos identificadas 187 familias afectadas, que representan 516 personas. Nuestra prioridad es acompañarlas y garantizar su seguridad, especialmente la de nuestros niños y adultos mayores. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Nuestros equipos trabajan en dos frentes, oriental y occidental, atendiendo las viviendas afectadas. Ya hemos retirado más de 110 m³ de residuos voluminosos y 60 m³ de lodo. También atendimos a 3 personas, entre ellas un niño con asma que requirió traslado a un centro asistencial. Seguimos atentos a las afectaciones por caída de árboles y postes en San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles. EPM y #BomberosMedellín están trabajando en los puntos afectados. Y quiero aclarar algo importante: que estemos en medio del fenómeno de El Niño no significa que deje de llover. Las lluvias se siguen presentando y algunas pueden ser muy intensas, con grandes cantidades de agua en poco tiempo. Por eso no podemos bajar la guardia y debemos estar preparados. Gracias a nuestros Bomberos, organismos de socorro y a todos los equipos que están en territorio. A las familias afectadas: no están solas. Seguimos al frente, trabajando para que puedan recuperar su tranquilidad. Cualquier emergencia, repórtenla al 123. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 10, 2026

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