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Más de 500 personas afectadas y la cifra sigue subiendo: el nuevo balance de la emergencia en La Iguaná

En pocas horas, la cifra de afectados se duplicó. Esto dijo Fico Gutiérrez sobre la emergencia en La Iguaná y las lluvias recientes.

Publicado por: Melissa Noreña

Más de 500 personas afectadas y la cifra sigue subiendo: el nuevo balance de la emergencia en La Iguaná
Foto de cortesía.
Más de 500 personas afectadas y la cifra sigue subiendo: el nuevo balance de la emergencia en La Iguaná

Resumen: Actualización de la emergencia en La Iguaná: Federico Gutiérrez reportó 187 familias y 516 personas afectadas por la creciente de la quebrada en Medellín.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de ‘X’ que ya son 187 las familias identificadas, equivalentes a 516 personas, tras las fuertes lluvias que provocaron la creciente de la quebrada La Iguaná.

El número es más del doble del que se conocía en la madrugada de este sábado 10 de octubre, cuando los equipos sociales tenían identificadas 89 familias y 216 personas. En ese primer balance también se reportaban tres viviendas colapsadas y seis evacuaciones definitivas.

Gutiérrez aseguró que la prioridad es acompañar a las familias y garantizar su seguridad, en especial la de los niños y los adultos mayores. Según explicó, los equipos trabajan en dos frentes, uno oriental y otro occidental, para atender las viviendas afectadas.

En las labores de limpieza de la emergencia en La Iguaná ya se han retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y 60 de lodo. Además, tres personas recibieron atención, entre ellas un niño con asma que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Lea también: ¡Noche de angustia en Medellín! Creciente de La Iguaná deja casas colapsadas y más de 200 personas afectadas

Las lluvias también dejaron árboles y postes caídos en San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles, donde trabajan EPM y Bomberos Medellín.

El mandatario hizo además una aclaración: estar en medio del fenómeno de El Niño no significa que deje de llover. Advirtió que los aguaceros continúan y que algunos pueden ser muy intensos, con grandes cantidades de agua en poco tiempo, por lo que pidió no bajar la guardia y estar preparados.

Gutiérrez agradeció la labor de los Bomberos, los organismos de socorro y los equipos en terreno. También envió un mensaje a las familias afectadas por la emergencia en La Iguaná: «no están solas y la Alcaldía seguirá trabajando para que recuperen la tranquilidad». Además, recordó que cualquier emergencia debe reportarse al 123.

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