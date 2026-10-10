Juan Carlos Vélez Uribe, nuevo embajador en Ecuador: gran perfil para fortalecer la agenda binacional

Resumen: Con una destacada trayectoria en el sector público, técnico y gremial, el exsenador Juan Carlos Vélez llega a la Embajada de Colombia en Ecuador para fortalecer los lazos comerciales, diplomáticos y de cooperación entre ambos países.

Minuto30.com .- El exsenador y dirigente Juan Carlos Vélez Uribe ha sido designado como nuevo embajador de Colombia ante la República del Ecuador. Con la publicación oficial de su hoja de vida y tras recibir el beneplácito del gobierno ecuatoriano, Vélez asume esta alta dignidad diplomática con el compromiso de dinamizar las relaciones bilaterales y potenciar la integración estratégica en la región.

Abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, el nuevo embajador cuenta con una sólida experiencia de más de tres décadas de servicio en importantes escenarios de la vida nacional, lo que representa una garantía de liderazgo técnico y diplomático para representar al país en Quito.

Trayectoria y experiencia al servicio de la nación

El perfil de Juan Carlos Vélez se caracteriza por un amplio recorrido en la gestión pública, la legislatura y la dirección gremial, fortalezas que aportarán una visión integral al ejercicio de su misión diplomática:

Dirigió con éxito la Aeronáutica Civil (Aerocivil) entre 2001 y 2005, liderando procesos clave de modernización e infraestructura en el transporte aéreo del país.

Experiencia legislativa y territorial: Se desempeñó como Concejal de Medellín y posteriormente como Senador de la República, destacándose por su impulso a proyectos de ley en materia de desarrollo, infraestructura y ordenamiento.

Liderazgo en el sector turístico: Como presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), promovió el posicionamiento internacional de Colombia y la competitividad turística.

Una agenda enfocada en la cooperación y el desarrollo compartido

La llegada de Vélez Uribe a la sede diplomática en Ecuador busca dinamizar ejes prioritarios para ambas naciones, como el intercambio comercial, la seguridad integral en la zona fronteriza, el impulso al turismo sostenible y la cooperación energética y ambiental.

Con su perfil ejecutivo y amplio conocimiento de la gestión pública, el nuevo embajador trabajará en estrecha colaboración con las autoridades ecuatorianas para abrir nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico que beneficien directamente a los ciudadanos de ambos países.