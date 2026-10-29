¡No se quedó callada! Marcela Reyes le puso querella a la mamá de B-King por presunta injuria

Resumen: Marcela Reyes interpuso una querella penal contra Adriana Salazar, la madre del fallecido cantante B-King, por presunta injuria, tras una entrevista en la que la señora le pidió no volver a mencionar a su hijo. La firma Km Abogados rechazó cualquier vínculo de la DJ con la muerte del artista y recordó que nunca ha sido investigada ni procesada por el caso. La querella ya fue radicada ante la Fiscalía, que será la encargada de determinar si las declaraciones configuran el delito.

La DJ y creadora de contenido Marcela Reyes decidió pasar de las redes sociales a los estrados judiciales: a través de la firma Km Abogados interpuso una querella penal contra Adriana Salazar, la madre del fallecido cantante Bayron Sánchez, conocido en el mundo de la música como B-King, por presunta injuria.

El comunicado, fechado en Medellín el 21 de octubre de 2026, pide que la Fiscalía General de la Nación investigue unas declaraciones públicas de la señora Salazar y determine si configuran el delito de injuria, previsto en el artículo 220 del Código Penal colombiano.

La querella nace de una entrevista que la madre del artista le concedió al medio de entretenimiento Le tengo el chisme, en la que le pidió a Marcela Reyes no volver a mencionar a su hijo.

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En esa conversación, Adriana Salazar aseguró que, tras la separación de la pareja, B-King se fue a Miami a reiniciar su carrera musical y que varias personas le advirtieron que la DJ supuestamente llamaba a posibles empleadores para que no lo contrataran: «Le estaban dando trabajo y ella llamó a esas personas a decirles que no le dieran trabajo a mi hijo. Le cerraban puertas».

Además, con un tono de dolor, la mujer le hizo un reclamo directo a la influenciadora: «Con el amor de madre se lo pido: que no hable más de Byron. No quiero que hable ni bien ni mal, que se saque su nombre de la boca».

La respuesta de los abogados de Marcela Reyes

La firma legal rechazó «categóricamente las declaraciones que, directa o indirectamente, han pretendido vincular» a la DJ con circunstancias relacionadas con la muerte de B-King, y advirtió que «la gravedad de semejantes insinuaciones exige una respuesta institucional firme», porque pueden comprometer la honra y el buen nombre de su representada.

En el escrito, Km Abogados recordó que Marcela Reyes «no tuvo participación alguna en los hechos que ocasionaron el fallecimiento» del cantante y que nunca ha sido vinculada, como investigada o procesada, a ninguna actuación penal por su muerte. Las autoridades mexicanas ya identificaron y llevaron ante la justicia a presuntos responsables, en un proceso que, según la firma, ya va en etapa de juicio.

La propia Adriana Salazar había dicho en la entrevista que, según los datos que manejaba, cinco personas figuraban en el expediente judicial mexicano, aunque reconoció que no conocía sus identidades ni sus cargos y aclaró: «No estoy diciendo que fue esa persona o cualquier otra. No soy yo quien debe decirlo ni juzgarlo».

Para los abogados, esa reserva contradice cualquier intento de instalar «un escenario de sospecha» sobre Marcela Reyes a partir de «controversias personales del pasado, afirmaciones no acreditadas o asociaciones que puedan inducir a conclusiones carentes de respaldo judicial». Y remataron con una frase clave: «Las diferencias que pudieron existir en una relación de pareja no constituyen, por sí mismas, fundamento para insinuar participación en un hecho criminal».

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El debate por hablar del amor que fue

Otro punto del pleito es quién tiene derecho a hablar del pasado. La madre de B-King afirmó que Marcela Reyes no debería volver a mencionar a su hijo: «Me parece que ella no debería hablar de mi hijo. Ya no tiene el derecho. Escucharla hablar de él me hace daño, porque para mí no le sale del corazón».

La firma respondió que Reyes y B-King «compartieron una relación matrimonial y una etapa significativa de sus vidas» y que esa historia no desaparece con la muerte del artista: «Ningún particular puede imponerle una prohibición general de hablar de su historia personal, pues el ejercicio legítimo de la libertad de expresión no está condicionado a la autorización de terceros».

El comunicado también tuvo un pasaje para el dolor de la señora Salazar: «Reconocemos y respetamos profundamente el dolor que representa para una madre la pérdida de su hijo», aunque aclararon que ese sufrimiento, por comprensible que sea, no justifica «imputaciones deshonrosas ni afirmaciones que comprometan injustamente los derechos fundamentales de otras personas».

Vale recordar que Marcela Reyes y Bayron Sánchez tuvieron una relación de siete años, con boda civil en febrero de 2022, y que la DJ crió junto a él a su hijo Valentino. La pareja se separó a mediados de 2023 y el divorcio se formalizó en 2024, en medio de señalamientos cruzados de infidelidad y hasta una denuncia por presunto acoso que el cantante interpuso contra la DJ en mayo de 2025. Meses después, en septiembre de ese año, B-King fue hallado sin vida en el Estado de México junto al DJ Regio Clown.

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La firma cerró su comunicado con un llamado a la institucionalidad: será la Fiscalía la encargada de investigar los hechos y determinar si hubo una conducta punible, con respeto de las garantías de todas las partes. De hecho, el escrito incluyó la captura de la notificación de radicación ante la Fiscalía, con el número 2026306005016401, que confirma que la querella ya entró formalmente al sistema.

Y dejaron una frase que resume la postura de Marcela Reyes en todo este capítulo: la DJ «no está obligada a guardar silencio frente a afirmaciones que afecten su reputación, ni a renunciar al derecho de recordar y expresar su propia historia».