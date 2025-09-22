«Sabemos cómo localizarla»: Marcela Reyes, exesposa de B-King, denuncia graves amenazas contra ella y su hijo

Resumen: La DJ y empresaria Marcela Reyes denunció ser víctima de graves amenazas contra ella y su hijo de siete años. Esto ocurre tras ser vinculada públicamente con el caso de su exesposo, el DJ B King, en México. A través de sus abogados, Reyes negó cualquier implicación en el caso y ha solicitado protección a las autoridades.

El fallecimiento de los DJs colombianos B King y Regio Clown en México ha desatado una ola de especulaciones que puso a Marcela Reyes, exesposa de B King, en el centro de una fuerte polémica. Ante la creciente presión mediática y la ola de señalamientos, la también DJ y empresaria ha denunciado públicamente ser víctima de amenazas de muerte contra ella y su hijo de siete años.

Graves amenazas y un contundente rechazo

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Marcela Reyes y su equipo legal denunciaron que, a raíz de su vinculación en el caso, han recibido graves advertencias. Las amenazas incluyen mensajes directos y amenazantes como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio” y “no vaya a ser que se le pierda”.

La DJ ha negado categóricamente cualquier implicación en la muerte de su exesposo y de su colega. «Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada”, se lee en el comunicado. Además, Reyes se puso a disposición de las autoridades para ser investigada, y junto a sus abogados, solicitó medidas de protección urgentes para ella y su hijo.

La tragedia que desató la polémica

La Fiscalía mexicana confirmó este lunes, 22 de septiembre, la identificación de los cuerpos de los DJs colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Ambos artistas, reportados como desaparecidos un día antes en Ciudad de México, fueron encontrados sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.