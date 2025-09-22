La DJ y empresaria Marcela Reyes denunció ser víctima de graves amenazas de muerte contra ella y su hijo de siete años. Esto ocurre tras ser vinculada públicamente con el fallecimiento de su exesposo, el DJ B King, en México. A través de sus abogados, Reyes negó cualquier implicación en el caso y ha solicitado protección a las autoridades
Fotos: Redes sociales Marcela Reyes
«Sabemos cómo localizarla»: Marcela Reyes, exesposa de B-King, denuncia graves amenazas contra ella y su hijo

Resumen: La DJ y empresaria Marcela Reyes denunció ser víctima de graves amenazas contra ella y su hijo de siete años. Esto ocurre tras ser vinculada públicamente con el caso de su exesposo, el DJ B King, en México. A través de sus abogados, Reyes negó cualquier implicación en el caso y ha solicitado protección a las autoridades.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El fallecimiento de los DJs colombianos B King y Regio Clown en México ha desatado una ola de especulaciones que puso a Marcela Reyes, exesposa de B King, en el centro de una fuerte polémica. Ante la creciente presión mediática y la ola de señalamientos, la también DJ y empresaria ha denunciado públicamente ser víctima de amenazas de muerte contra ella y su hijo de siete años.

Graves amenazas y un contundente rechazo

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Marcela Reyes y su equipo legal denunciaron que, a raíz de su vinculación en el caso, han recibido graves advertencias. Las amenazas incluyen mensajes directos y amenazantes como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio” y “no vaya a ser que se le pierda”.

La DJ y empresaria Marcela Reyes denunció ser víctima de graves amenazas de muerte contra ella y su hijo de siete años. Esto ocurre tras ser vinculada públicamente con el fallecimiento de su exesposo, el DJ B King, en México. A través de sus abogados, Reyes negó cualquier implicación en el caso y ha solicitado protección a las autoridades

Fotos: Redes sociales Marcela Reyes

Esto le podría interesar: ¡Urgente! Encontraron sin vida a B King y Regio Clown en México; esto es lo que se sabe

La DJ ha negado categóricamente cualquier implicación en la muerte de su exesposo y de su colega. «Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada”, se lee en el comunicado. Además, Reyes se puso a disposición de las autoridades para ser investigada, y junto a sus abogados, solicitó medidas de protección urgentes para ella y su hijo.

La DJ y empresaria Marcela Reyes denunció ser víctima de graves amenazas de muerte contra ella y su hijo de siete años. Esto ocurre tras ser vinculada públicamente con el fallecimiento de su exesposo, el DJ B King, en México. A través de sus abogados, Reyes negó cualquier implicación en el caso y ha solicitado protección a las autoridades

Fotos: Redes sociales Marcela Reyes

La tragedia que desató la polémica

La Fiscalía mexicana confirmó este lunes, 22 de septiembre, la identificación de los cuerpos de los DJs colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Ambos artistas, reportados como desaparecidos un día antes en Ciudad de México, fueron encontrados sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad