Resumen: Marcela Reyes confirmó en sus redes sociales que hará parte del nuevo videoclip de Maluma como una de las modelos de la producción. Por ahora no se conocen el nombre de la canción ni la fecha de estreno del video del cantante paisa.

¡Sorpresa total! Marcela Reyes será modelo en el nuevo videoclip de Maluma: esto es lo que se sabe

Una sorpresa de lujo les llegó a los seguidores de Marcela Reyes. La DJ y creadora de contenido colombiana anunció que hará parte del nuevo videoclip de Maluma, una noticia que de inmediato prendió las redes sociales y que la pone en medio de una de las producciones musicales más esperadas del momento en el país.

Fue la propia Marcela quien compartió la novedad con sus millones de seguidores en Instagram. Allí contó, sin poder ocultar la emoción, que será una de las modelos del próximo video del cantante paisa, un proyecto del que todavía se conocen pocos detalles, pero que ya genera gran expectativa entre los fanáticos de ambos artistas, que llenaron la publicación de comentarios de apoyo y felicitaciones.

Por ahora no se ha revelado el nombre de la canción que acompañará la producción audiovisual, ni tampoco la fecha en la que será estrenada. Lo único claro es que la DJ ya hizo parte de la grabación y que su participación la dejó más que emocionada, pues se trata de uno de los artistas urbanos más grandes que ha dado Colombia y uno de los nombres latinos más reconocidos del mundo.

El anuncio, además, llega en un momento en el que los videoclips del paisa se han convertido en verdaderos eventos para sus fanáticos, que siguen de cerca cada adelanto, cada imagen de rodaje y cada invitado que se suma a sus producciones.

Marcela Reyes, reconocida por su trabajo en la guaracha y por sus presentaciones en diferentes escenarios del país, ha sabido mantenerse en el ojo público más allá de las consolas. Su carrera despegó hace años entre fiestas y tarimas, se volvió viral en más de una ocasión y hoy es una de las figuras femeninas más fuertes de la escena electrónica nacional, con una comunidad de seguidores que celebra cada uno de sus pasos y que la ha acompañado en sus momentos más difíciles.

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Su nombre, de hecho, ha estado en tendencia en los últimos días tras las polémicas que la rodearon por comentarios relacionados con alias Pichi y la madre de B-King, temas sobre los que se pronunció recientemente para ponerles punto final a los rumores y dejar clara su postura.

Con este nuevo paso, la DJ demuestra que su imagen sigue siendo una de las más cotizadas del espectáculo nacional. Su llegada al universo de Maluma la acerca a un público aún más amplio e internacional, y confirma que su figura trasciende la música electrónica y la creación de contenido digital, dos mundos en los que ya es toda una referente.

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Maluma, por su parte, vive uno de los mejores momentos de su carrera. El artista antioqueño, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, no para de trabajar en nuevos proyectos musicales y videoclips que acompañan sus lanzamientos. Entre lo más reciente está su esperada colaboración con Shakira, la canción «Agua», que reunió a dos de las voces colombianas más importantes del mundo después de ocho años sin cantar juntos.

El intérprete de éxitos como «Hawái», «Felices los 4» y «Sobrio» también atraviesa un momento personal muy especial en su faceta de papá, tras la llegada de su nuevo bebé, con el que ha compartido tiernas postales familiares en sus redes sociales.

La noticia deja abierta la expectativa sobre cómo será la aparición de Marcela Reyes en el video y qué papel tendrá dentro de la historia que contará la producción. Sus seguidores ya se cuentan entre los más ansiosos por ver el resultado final, que promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año en la música urbana colombiana y, de paso, un nuevo impulso para la carrera de la DJ.

Foto: Instagram