Resumen: Marcela Reyes reapareció en redes sociales con un video sobre las críticas y las adversidades, en medio de la polémica por los presuntos procedimientos estéticos de alias Pichi en la cárcel de La Dorada y del reclamo de la madre de B-King, quien le pidió no volver a hablar de su hijo.

Marcela Reyes reapareció tras los escándalos de alias Pichi y el reclamo de la madre de B-King

Marcela Reyes reapareció este viernes en sus redes sociales con un video en el que reflexionó sobre las críticas y las adversidades, en medio de la polémica que rodea a su presunta pareja, Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, señalado de haberse realizado procedimientos estéticos dentro de la cárcel de La Dorada, en Caldas, y del reclamo público que le hizo Adriana Salazar, madre del cantante B-King, asesinado en México en 2025.

De acuerdo con Infobae, la DJ y creadora de contenido compartió una grabación en la que utilizó una comparación entre un águila y un cuervo para referirse a quienes, según ella, buscan «desestabilizar» a otra persona. Aunque no mencionó directamente a ninguno de los protagonistas de las controversias recientes, sus palabras fueron interpretadas por usuarios en redes sociales como una respuesta a los cuestionamientos que han circulado durante los últimos días.

«El águila solo tiene un enemigo natural. ¿Y saben cuál es? El cuervo», expresó Marcela Reyes al comienzo del video. Luego sostuvo que esa ave «no se rebaja» ante los ataques, sino que asciende hasta un punto donde el otro animal no puede sostenerse.

«El águila abre sus alas y cada vez sube, sube, sube más para llegar a donde hay más oxígeno. ¿Y qué pasa con el cuervo? Cae solito. Ley de vida, amores, ley de vida», manifestó la artista.

Tras la reflexión, la DJ habló de su rutina laboral y de los proyectos que prepara. «Yo por aquí con toda. He estado trabajando un montón. He estado organizando muchísimas cosas», dijo, y aseguró que concentra sus esfuerzos en sus metas y en su familia. «Si ustedes saben algo de mí es que esta reina todos los días se levanta en pro de sus sueños, de su familia, de sacar todo adelante, siempre con la mejor actitud», añadió.

Los documentos sobre alias Pichi que abrieron la polémica

El mensaje de la creadora de contenido se conoció días después de que una investigación de Noticias RCN revelara autorizaciones para el ingreso de personal médico e insumos a la cárcel de La Dorada, donde permanece recluido Camargo Ríos, conocido como el «Pablo Escobar de Bucaramanga».

Según esos documentos, el 25 de mayo de 2026 se autorizó una valoración clínica en dermatología para el interno. Cerca de un mes después, otro permiso contempló la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para una atención integral.

Entre los elementos relacionados en los registros figuran 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, una mentonera, cánulas nasales, cilindros portátiles de oxígeno, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros.

La información generó preguntas sobre la naturaleza de los procedimientos realizados dentro del establecimiento penitenciario. Sin embargo, los documentos conocidos no detallan qué intervención recibió el interno ni establecen que los productos se hayan aplicado exclusivamente con fines estéticos.

A la discusión se sumaron comparaciones entre una fotografía de reseña de diciembre de 2024 y registros más recientes, en los que Camargo Ríos luce cabello más largo, barba más poblada y cambios aparentes en el volumen del rostro. Esas imágenes por sí mismas no prueban la realización de una cirugía ni de procedimientos estéticos.

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El reclamo de la madre de B-King

El video de Marcela Reyes también se difundió días después de las declaraciones de Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez, conocido en la música como B-King, quien fue asesinado el 22 de septiembre de 2025 en el Estado de México junto con DJ Regio Clown.

En una entrevista con el espacio Le tengo el chisme, Salazar cuestionó que la DJ hablara públicamente del duelo y del vínculo que sostuvo con su hijo. «Me parece que ella no debería hablar de mi hijo. Ya no tiene el derecho», afirmó.

La madre del cantante sostuvo que escuchar a Reyes referirse a B-King le causa dolor y expuso acusaciones sobre supuestos obstáculos laborales que el artista habría enfrentado tras el fin de esa relación, cuando buscaba oportunidades en Miami. Esas afirmaciones corresponden al testimonio de Salazar y no constituyen una determinación judicial.

La mujer aclaró, además, que no responsabiliza a Marcela Reyes ni a ninguna otra persona por el crimen y señaló que la definición de responsabilidades le corresponde a la justicia mexicana, que adelanta un proceso por el doble homicidio.

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Por ahora, la DJ no se ha referido de manera directa a ninguna de las dos controversias. Su mensaje se limitó a la reflexión sobre las críticas y a asegurar que sigue enfocada en su trabajo, sus proyectos musicales y su familia.