Resumen: El número de edificaciones aprobadas para demolición en Cali tras el terremoto del 10 de agosto subió a 85. Las cuadrillas retiran escombros en el Hotel Metrópoli, el Cali Express y el Corpus, y se preparan las implosiones de los edificios Laureles y Ana Pilar, que requieren explosivos de Indumil.

¡No paran las máquinas! Ya son 85 las edificaciones que serán demolidas en Cali tras el terremoto

La recuperación de Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto continúa, pero la lista de edificaciones que deberán desaparecer del paisaje de la ciudad sigue engordando. La Secretaría de Gestión del Riesgo confirmó que ya son 85 los inmuebles aprobados para ser demolidos, luego de que las últimas evaluaciones técnicas identificaran tres nuevas estructuras que no tienen salvación.

Y la cifra podría no ser la definitiva. Según la dependencia, el número de demoliciones en Cali podría seguir aumentando a medida que avancen las inspecciones y los diagnósticos de las estructuras reportadas en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca, la ciudad más golpeada por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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Así avanza el retiro de escombros en Cali

Mientras se conocen los nuevos inmuebles que se suman al listado, las cuadrillas de la Alcaldía no se detienen. En este momento los trabajos se concentran en la recolección, el corte y el transporte de los residuos y escombros que dejaron las demoliciones de tres conocidas edificaciones del centro: el Hotel Metrópoli, el Cali Express y el Corpus.

El proceso ha sido seguido de cerca por los caleños, que han visto cómo varios puntos emblemáticos de la ciudad han quedado reducidos a montañas de concreto y varilla. Las labores de remoción son indispensables para habilitar de nuevo las zonas aledañas y devolverle poco a poco la normalidad a los sectores comerciales afectados.

Laureles y Ana Pilar, los próximos en caer

Al tiempo que avanza la recolección de escombros, en Cali ya se alistan los preparativos para la implosión de dos edificios más: el Laureles y el Ana Pilar, dos de las estructuras que quedaron gravemente comprometidas tras el terremoto.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, explicó que para ejecutar estas implosiones se deben solicitar los explosivos a Indumil y cumplir una serie de procedimientos previos de seguridad, por lo que las fechas exactas aún están por definirse. Cuando se concrete, se tratará de uno de los momentos más delicados del proceso de recuperación de la ciudad, por la logística que implica tumbar de manera controlada edificios de esa magnitud.

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El Fondo Milagro financiará más demoliciones

A este proceso se sumarán las demoliciones que se financiarán a través del Fondo Milagro, el mecanismo creado por el Gobierno nacional tras decretar la emergencia económica por el terremoto. El Distrito ya entregó el listado de inmuebles prioritarios y está a la espera del cronograma para iniciar esas intervenciones.

El Fondo Milagro, anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella en medio de la crisis, se convirtió en la principal herramienta para atender la reconstrucción de Cali y de los demás municipios afectados en el Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Chocó.

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Una herida que aún está abierta

El terremoto del 10 de agosto dejó en Cali un balance de 154 personas fallecidas, más de 1.600 lesionadas y 24 edificaciones con colapso total, además de miles de viviendas con daños de distinta consideración. Un mes después de la tragedia, la ciudad rindió un sentido homenaje a las víctimas con 154 campanadas, una por cada vida perdida.

Casi tres meses después del sismo, las máquinas y las volquetas siguen siendo parte del paisaje cotidiano del centro de Cali. Las autoridades han insistido en que las demoliciones son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que cada inmueble intervenido pasa por evaluaciones técnicas rigurosas antes de recibir la luz verde para ser tumbado.

Con las tres nuevas edificaciones identificadas en las últimas evaluaciones, el conteo llegó a 85 y las autoridades no descartan que siga subiendo. La recomendación para los caleños es estar atentos a los cierres viales y a los comunicados oficiales de la Secretaría de Gestión del Riesgo, especialmente cuando se anuncien las fechas de las implosiones de los edificios Laureles y Ana Pilar.

Foto: Alcaldía de Cali