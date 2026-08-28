Resumen: En un emotivo mensaje, el jefe de Estado garantizó que las ayudas llegarán directamente a los afectados sin intermediarios. Confirmó la reubicación urgente de 8.000 estudiantes y la reconstrucción de hospitales.

Presidente De La Espriella anuncia el «Fondo Milagro» con $2 billones y congela deudas del Icetex para damnificados en Pereira

Minuto30.com .- En medio de la emergencia y la devastación que enfrenta la capital risaraldense tras la pérdida de cientos de viviendas e infraestructuras clave, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció un ambicioso y millonario paquete de medidas para liderar la reconstrucción de la ciudad.

A través de un contundente pronunciamiento en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el primer mandatario apeló a la empatía con los damnificados y dejó claro que su gobierno asumirá el control directo de la crisis. «Sé lo que significa perder una casa: ahí se quedan los recuerdos, el esfuerzo de toda una vida y los sueños familiares (…) yo estoy aquí para rescatarlos», expresó.

El ‘Fondo Milagro’: $2 billones al bolsillo de la gente

La principal medida anunciada por De La Espriella es la articulación de un «esfuerzo monumental» en alianza con el sector privado, logrando gestionar una bolsa que supera los $2 billones de pesos a través del denominado Fondo Milagro.

El presidente fue enfático en advertir que no tolerará la corrupción ni la politiquería con estos recursos durante la contingencia. «Me aseguraré de que las ayudas económicas lleguen directamente al bolsillo de los afectados, sin permitir que nadie juegue con la necesidad de nuestro pueblo», puntualizó.

Alivios financieros y protección a la niñez

Consciente del impacto económico que la tragedia ha dejado en los hogares pereiranos, el mandatario lanzó un salvavidas directo a los jóvenes y sus familias: el congelamiento total de las obligaciones educativas.

«A las familias endeudadas con el ICETEX les digo desde el fondo de mi corazón: déjenme esa preocupación a mí, que ya congelé sus créditos e intereses para que ustedes solo se concentren en reconstruir sus hogares», sentenció el jefe de Estado.

En materia de infraestructura y servicios básicos, el gobierno confirmó que, mientras avanzan las obras de reconstrucción de hospitales y colegios derrumbados, se ha garantizado la operatividad ininterrumpida de los centros de salud provisionales. Asimismo, se ordenó la reubicación inmediata de 8.000 estudiantes para asegurar su derecho a la educación sin arriesgar su integridad física.

De La Espriella cerró su intervención reafirmando su estilo de liderazgo ante la crisis: «Sigo con temple, patriotismo y amor por Colombia».