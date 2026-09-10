Resumen: A un mes del terremoto que sacudió a Cali, la ciudad rindió homenaje a las 154 víctimas con una ceremonia en la parroquia María Inmaculada de Ciudad Capri. El acto incluyó la lectura de los nombres de los fallecidos, rosas blancas, globos y campanadas, mientras autoridades y asistentes recordaron la tragedia y las labores de rescate. El alcalde Alejandro Eder también señaló que 20.000 familias continúan evacuadas y que 100 edificaciones están en alto riesgo de demolición.

154 campanadas por 154 vidas: Cali rindió emotivo homenaje a sus víctimas un mes después del terremoto

Un mes después del terremoto que estremeció a Cali, la ciudad volvió a reunirse para recordar a quienes perdieron la vida durante la emergencia. El homenaje se realizó este jueves 10 de septiembre en la parroquia María Inmaculada, ubicada en el barrio Ciudad Capri, uno de los sectores más golpeados por el movimiento telúrico.

El acto comenzó a las 7:19 de la mañana, cuando el párroco Albert Madroñero Gutiérrez ofreció una reflexión en la que combinó la oración con un llamado a mantener viva la memoria de las víctimas y a encontrar esperanza después de lo ocurrido.

🔔🕊️ A un mes del terremoto de magnitud 7,4, las campanas de iglesias de Cali sonaron en homenaje a las 154 víctimas que dejó la tragedia. Globos blancos, rosas y lágrimas marcaron una jornada de memoria que conmovió a la ciudad.#YaCelacanto #Cali pic.twitter.com/cy8aHZXSIR — Ya Celacanto (@YaCelacanto) September 10, 2026

154 campanadas para recordar a las víctimas

Quince minutos después, a las 7:34 a. m., el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio inicio a las 154 campanadas en memoria de cada una de las personas que murieron durante el terremoto. El hecho buscó mantener presente la magnitud de una tragedia que, además de las víctimas fatales, dejó más de 1.600 personas heridas y 24 edificios colapsados.

La conmemoración continuó con la lectura de los nombres de cada una de las víctimas. Por cada nombre se colocó una rosa blanca sobre el altar y se hizo sonar nuevamente la campana, convirtiendo cada sonido en un momento de recuerdo.

El sacerdote explicó que estos elementos tenían un significado relacionado con la memoria y la esperanza de quienes permanecen después de la tragedia.

“Es hacer memoria, recordar a nuestros seres queridos; recordar el momento pero también avivar la esperanza”.

Madroñero Gutiérrez señaló que tanto las flores como la oración buscaban fortalecer esa esperanza y recordar que, pese a las dificultades, la comunidad tiene la capacidad de seguir adelante.

Durante el homenaje también se soltaron globos blancos que se elevaron sobre Ciudad Capri. En medio de la ceremonia, el alcalde Alejandro Eder recordó que a pocas cuadras de la parroquia se encuentran las Torres del Limonar, uno de los lugares que quedó marcado por las labores de rescate durante los primeros días de la emergencia.

“A pocas cuadras de aquí están las Torres del Limonar, donde fue rescatada Diana, una de las historias que marcaron los primeros días de la emergencia”, comentó el mandatario.

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Un mes después, todavía quedan familias evacuadas

Pero un mes después del terremoto, las consecuencias todavía se mantienen para miles de familias. De acuerdo con lo señalado por Eder durante el acto, actualmente hay 100 edificaciones que se encuentran en alto riesgo de tener que ser demolidas.

El alcalde indicó además que ya fue aprobada la demolición de una de estas estructuras y que alrededor de 20.000 familias, principalmente de clase media, continúan evacuadas de sus viviendas.

La emergencia también dejó como respuesta la movilización de diferentes organismos y de ciudadanos que participaron en las labores de atención. Durante el homenaje, Eder destacó el trabajo realizado por los Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y los miles de voluntarios que se sumaron a la atención de la emergencia.

Según el mandatario, la respuesta conjunta permitió completar las labores de búsqueda, rescate y recuperación en un periodo de 11 días.

“Unidos somos más fuertes. Los caleños somos uno solo, un solo pueblo, un pueblo fuerte. Somos capaces de levantarnos ante los retos más grandes”, afirmó Eder.

Memoria, dolor y esperanza para seguir adelante

Para quienes vivieron directamente las consecuencias del terremoto, la fecha también representó un momento para recordar las pérdidas y el proceso que ha significado intentar reconstruir sus vidas después de la tragedia.

♬ sonido original – wilsonexitoso @wilsonexitoso A las 7:34 a. m., las campanas y las bocinas se unieron para recordar un momento que Cali nunca olvidará. 💛 Hoy hacemos una pausa, recordamos a quienes estuvieron y abrazamos la memoria de nuestra ciudad. #AsíRecuperamosCali

Entre los asistentes al homenaje estuvo Victoria Castrillón, quien resumió la dimensión de las pérdidas que enfrentaron algunas familias durante el terremoto y la necesidad de acompañarse en medio del duelo.

“A los dos minutos no tienes nada: mueren tus familiares y te quedas solo con lo que llevabas puesto”, expresó.

Castrillón también habló sobre la necesidad de continuar adelante después de lo sucedido y de acompañar a quienes todavía atraviesan el dolor por las pérdidas.

“Al final, tenemos que volver a levantarnos, seguir adelante y abrazar al que está sintiendo tanto dolor”, agregó.

Así, un mes después del terremoto, Ciudad Capri volvió a ser escenario de un acto de memoria. Las 154 campanadas, acompañadas por las 154 rosas blancas y los globos que se elevaron durante la ceremonia, sirvieron para recordar a las víctimas y mantener presente una tragedia que todavía deja consecuencias para miles de personas en Cali.