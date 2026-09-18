Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las labores de demolición ya iniciaron con un edificio en el sector de Cuarto de Legua, y actualmente avanzan en el Conjunto Residencial Guadalupe y el Motel Molino Rojo. En los próximos días, los trabajos se extenderán a otras zonas afectadas.

¡Será doloroso! En Cali inician la demolición de 16 edificios irrecuperables por el terremoto

Minuto30.com .- El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que ya están en marcha los trabajos de demolición de las primeras 16 estructuras que sufrieron daños irreversibles tras el reciente terremoto que sacudió a la ciudad.

A través de sus redes sociales, el mandatario entregó un balance de los puntos donde ya avanza la maquinaria y delineó la hoja de ruta para la recuperación de la capital vallecaucana:

Puntos de intervención: Las labores de demolición ya iniciaron con un edificio en el sector de Cuarto de Legua, y actualmente avanzan en el Conjunto Residencial Guadalupe y el Motel Molino Rojo. En los próximos días, los trabajos se extenderán a otras zonas afectadas.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Trabajo articulado y seguro: Eder reconoció el impacto emocional de estas acciones al señalar que «será doloroso ver estas demoliciones», pero enfatizó que la Alcaldía está trabajando de la mano con las comunidades y el Gobierno Nacional para garantizar que la remoción de escombros y la reconstrucción se realicen de manera rápida y segura.

El alcalde cerró su reporte con un mensaje de resiliencia y un llamado a la unidad frente a la tragedia, asegurando: «Vamos a seguir reconstruyendo Cali, juntos».