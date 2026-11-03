«No nos dejemos engañar»: MinEducación desmiente proyecto de ley para acabar con el Fomag

Resumen: El Ministerio de Educación desmintió un supuesto proyecto de ley para acabar con el Fomag y aseguró que la no prórroga del contrato con Fiduprevisora no afecta la salud, las pensiones ni las cesantías de los maestros.

Bogotá, 3 de noviembre de 2026. El Ministerio de Educación Nacional desmintió este martes que exista un proyecto de ley del Gobierno nacional para modificar la Ley 91 de 1989 y acabar con el Fomag, el fondo que administra las prestaciones sociales de los maestros colombianos, tras la circulación en redes sociales de un supuesto proyecto en ese sentido.

Según el comunicado oficial de la cartera, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, aseguró que el Ejecutivo «no ha creado, no ha radicado y no tiene previsto tramitar» ninguna iniciativa con ese propósito, y fue enfática en que ninguna autoridad del Gobierno nacional encargó su elaboración o impulso.

La ministra se refirió al tema mientras visitaba en Bogotá la sede de Fiduprevisora – Fomag Salud, donde verificó directamente la continuidad en la prestación del servicio de salud a los maestros y sus familias tras la decisión de no prorrogar el contrato con la Fiduprevisora. «Hablé con maestros, directivos y recibí quejas directas sobre la prestación del servicio de salud. Después me dirigí a la IPS Visión Total, donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano la situación de la salud de los maestros en Colombia. Por eso me ha sorprendido la información de prensa, según la cual el Gobierno nacional estaría promoviendo un proyecto de ley que modificaría la Ley 91 de 1989», afirmó.

La jefa de la cartera reveló, además, que se lo hizo saber directamente al presidente de Fecode: «Le he manifestado que la transparencia es un compromiso indeclinable del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno nacional y que nos comprometemos a conservar esa ley, salvo que sea la propia Fecode que considere su modificación».

La transición del Fomag, en marcha desde el 1 de noviembre

El desmentido llega en plena transición del Fomag, que comenzó el pasado 1 de noviembre y tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más, después de que el Gobierno decidiera no prorrogar el contrato de fiducia con la Fiduprevisora, suscrito en junio de 1990, es decir, hace 36 años.

El Ministerio insistió en que esa decisión no pone en riesgo la salud, las pensiones ni las cesantías de los docentes y que el Fondo seguirá en pie durante todo el proceso. «Este Gobierno es garante de los derechos fundamentales», señaló la ministra Hoyos, quien explicó que la nueva etapa busca corregir las fallas identificadas, fortalecer la administración de los recursos y avanzar hacia un modelo de atención concertado con los maestros, sus organizaciones y los prestadores de servicios.

«Quiero ser enfática en manifestar que el Gobierno nacional cumple su palabra: el Gobierno respetará la Ley 91 de 1989 e iniciará un proceso de transición que nos llevará a conciliar y a determinar los nuevos requisitos para que, a través de un proceso licitatorio, se establezca el mecanismo que permita contratar con una fiduciaria la prestación del servicio de salud de los maestros», reafirmó. La Fiduprevisora, por su parte, ya había asegurado que garantiza una transición ordenada del Fomag tras el fin de su contrato.

El cambio tiene en vilo a miles de docentes del país, en medio de la preocupación por lo que significa el cambio de administración para la salud de los maestros y sus familias.

«No nos dejemos engañar»

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional recordó a los medios de comunicación, maestros y comunidad en general que la información oficial siempre será emitida por los canales oficiales de esa cartera y de la Presidencia de la República.

«A ustedes, queridos maestros, les solicito, como me han visto tanto en Medellín y en Bogotá, a que sean conscientes del compromiso que tiene este Gobierno. No nos dejemos engañar, no nos dejemos ilusionar, no nos dejemos falsear. Nosotros vamos a cumplirles», puntualizó la ministra Hoyos Castañeda.