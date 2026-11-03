Resumen: Un borrador de proyecto de ley revelado por Martha Alfonso, dirigente de Fecode, plantea eliminar el Fomag y trasladar la salud del magisterio a Nueva EPS, las pensiones a Colpensiones y las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. La transición sería de hasta doce meses, prorrogable una sola vez por otros doce. No es una ley aprobada.

Fomag, en la cuerda floja: el cambio que pondría la salud de los maestros en otras manos

El Fomag podría desaparecer si prospera un proyecto de ley que el Gobierno Nacional radicaría para cambiar la administración de las prestaciones del magisterio. La propuesta trasladaría a otras entidades la salud, las pensiones y las cesantías de los docentes oficiales, con un periodo de transición que podría extenderse hasta dos años.

El hecho pertenece a un borrador sobre la eliminación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La propuesta no está aprobada ni significa que el traslado de sus funciones haya comenzado.

El documento plantea repartir las responsabilidades entre tres entidades. Nueva EPS recibiría la gestión de los servicios de salud; Colpensiones, las pensiones; y el Fondo Nacional del Ahorro, las cesantías. Esos cambios dependerían de que la iniciativa avance y se convierta en ley, en los términos que finalmente sean aprobados.

Qué pasaría con la salud de los afiliados al Fomag

En materia de salud, el borrador contempla que Nueva EPS asuma la administración, el aseguramiento y la gestión integral de los servicios de los docentes oficiales, los pensionados y sus beneficiarios afiliados al fondo. El texto vincula ese traslado al cumplimiento de las condiciones legales, técnicas, financieras y operativas exigibles.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de la atención. La propuesta señala que la transición se realizaría sin interrumpir los tratamientos médicos en curso ni suspender las autorizaciones y las prestaciones asistenciales legalmente reconocidas. Esa es una condición prevista en el documento, no el anuncio de que ya se haya ejecutado el cambio.

Así, la eventual llegada de los afiliados del Fomag a Nueva EPS no aparece planteada como una suspensión de sus tratamientos. El borrador describe un traslado de responsabilidades sobre la atención, acompañado de un proceso administrativo y operativo para pasar de un esquema al otro.

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Pensiones y cesantías también cambiarían de administrador

El alcance de la propuesta no se limita a la salud de los maestros. En el componente pensional, Colpensiones asumiría la administración, el reconocimiento, la liquidación y el pago de las pensiones de jubilación. Por ahora, esas funciones están descritas como parte de la iniciativa que sería llevada al Congreso.

Para las cesantías, el borrador señala al Fondo Nacional del Ahorro, FNA, como la entidad que asumiría su administración, reconocimiento, liquidación y pago. La medida incluiría tanto las cesantías parciales como las definitivas de los docentes oficiales anteriormente afiliados al fondo del magisterio.

Se trata, por tanto, de tres frentes distintos dentro de una misma propuesta: atención en salud, pensiones y cesantías. El documento asigna un responsable para cada uno, en lugar de concentrar esas funciones en el Fomag como fondo del magisterio.

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La transición podría durar hasta dos años

El proyecto establecería un periodo de transición administrativa, financiera, contractual y operativa de hasta doce meses, contados desde la entrada en vigencia de la eventual ley. Ese plazo podría prorrogarse una sola vez por hasta doce meses adicionales, mediante un acto debidamente motivado del Gobierno Nacional.

Durante ese periodo, el Ministerio de Educación coordinaría las actuaciones con los ministerios de Hacienda, Salud y Trabajo. El objetivo previsto en el borrador sería adelantar la supresión definitiva del Fomag y trasladar sus funciones a las entidades señaladas.

Por ahora, el punto de partida es la revelación de un texto que el Gobierno radicaría. La desaparición del fondo y la distribución de sus funciones siguen siendo una propuesta, no una decisión que ya esté operando sobre la salud, las pensiones o las cesantías de los maestros.