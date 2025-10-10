Foto del sector en que cayó el peligroso integrante del tren de Aragua, e Sabaneta Antioquia

Resumen: La Policía colombiana, en coordinación con Interpol y autoridades chilenas, localizó al grupo de personas en un edificio en Sabaneta

¡No estaba solo! Con el peligroso integrante del Tren de Aragua que murió en Sabaneta había más gente

Minuto30.com .- La muerte de Ender Alexis Rojas Montana en Sabaneta, al caer de un balcón mientras huía de la policía, ha destapado una operación más amplia. Se confirmó que el peligroso integrante del Tren de Aragua no estaba solo: las autoridades capturaron a tres de sus cómplices que se encontraban con él en el mismo apartamento.

Rojas Montana y sus tres «compinches» eran prófugos de la justicia chilena y miembros activos del Tren de Aragua. Los cuatro sujetos habían sido liberados bajo fianza en 2024, a pesar de estar siendo investigados por múltiples delitos como secuestro y asociación ilícita.

La Corte de Apelaciones de La Serena (Chile) revocó la fianza un día después, pero los delincuentes ya habían escapado, lo que motivó la emisión de una Alerta Roja de Interpol para dar con su paradero.

La Policía colombiana, en coordinación con Interpol y autoridades chilenas, localizó al grupo de personas en un edificio en Sabaneta. Al verse acorralado, Rojas Montana intentó descender de manera ilegal del quinto piso hacia el cuarto, pero «midió mal», resbaló e impactó contra el cemento, muriendo de inmediato.

Mientras se realizaba la inspección técnica al cadáver de Rojas Montana para confirmar su identidad, los otros tres individuos que se encontraban con él en el apartamento fueron capturados y serán judicializados. El operativo es un éxito de la colaboración internacional contra esta peligrosa estructura criminal.

