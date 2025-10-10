Foto del sector en que cayó el peligroso integrante del tren de Aragua, e Sabaneta Antioquia

¡Confirmado! Un peligroso integrante del Tren de Aragua: esto se sabe del hombre que cayó de un balcón en Sabaneta

Minuto30.com .- Se ha revelado la identidad del hombre que murió en Sabaneta tras caer de un balcón mientras la Policía realizaba un operativo de captura: se trata de Ender Alexis Rojas Montana, un peligroso delincuente de nacionalidad venezolana y miembro activo del temido Tren de Aragua.

Rojas Montana estaba prófugo de la justicia chilena y tenía una Circular Roja de Interpol en su contra. Su paradero en el sur del Valle de Aburrá fue determinado gracias a una coordinación internacional entre Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El delincuente era investigado en Chile por su vínculo directo con la agrupación criminal y por múltiples delitos, incluyendo secuestros y asociación ilícita.

La fuga de Rojas Montana se originó en 2024 cuando, a pesar de estar detenido, accedió a la libertad condicional tras pagar una fianza de $5.000.000 de pesos chilenos, un poco más de 20 millones de pesos colombinaos, permitida por el Tribunal de Garantía de Los Vilos.

Un día después de su liberación, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la autorización, pero el sujeto y otros cuatro liberados ya estaban prófugos, obligando a las autoridades a emitir la alerta roja internacional.

La coordinación entre la PDI y la Policía colombiana finalmente acorraló a Rojas Montana en un balcón de un inmueble en Sabaneta.

Aunque en un primero momento se dijo que se había lanzado, al parecer el peligroso integrante del Tren de Aragua cayó de manera accidental en su intento por evadir la captura.

No se iba a suicidar, pero se resbaló

Se pudo establecer que Ender Alexis Rojas Montana al parecer no saltó al vació, sino que se resbaló, tratando de escapar a un piso más bajo.

