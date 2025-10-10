Resumen: El hombre se encontraba en un apartamento cuando la Policía irrumpió para hacer efectiva la circular roja de Interpol. En lugar de entregarse, intentó "volarse" del edificio

Fue un «resbalón mal medido»: Así murió el prófugo del Tren de Aragua en Sabaneta

Minuto30.com .- La versión inicial sobre la muerte de Ender Alexis Rojas Montana, el prófugo venezolano del Tren de Aragua, en Sabaneta fue aclarada, si bien en un primer momento se dijo que «saltó al vacío. al parecer fue un resbalón cuando el sujeto buscaba evadir la captura.

El hombre se encontraba en un apartamento cuando la Policía irrumpió para hacer efectiva la circular roja de Interpol. En lugar de entregarse, intentó «volarse» del edificio.

Según versiones extraoficiales, Rojas Montana intentó bajar por el balcón del quinto al cuarto piso de la edificación y, en el proceso, se resbaló y cayó a la acera, lo que le causó la muerte instantánea.

La caída fatal fue el resultado de un intento desesperado por eludir la acción de la justicia chilena y colombiana, que lo buscaban por su vínculo con el peligroso Tren de Aragua, pues tenía circular roja de Interpol.

