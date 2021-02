En las últimas horas, la Policía de Barranquilla capturó al exalcalde de la ciudad, Bernardo el Cura Hoyos, en el barrio La Chinita, cuando estaba con la comunidad realizando trabajos.

El reporte de las autoridades indica que fue capturado cuando se le solicitó el documento de identidad, y al revisar los antecedentes se percataron que era requerido desde el 2017, debido a que el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla tenía una orden de captura por el delito de peculado por apropiación.

Sobre este hecho, el abogado del exalcalde, Carlos Altamar, habló con diversos medios de comunicación y aseguró que “una patrulla lo detuvo y le aparecía una orden de captura, pero es una orden de captura del año 2017, en un proceso en el que él ya tiene domiciliaria y tiene permiso para trabajar. Estamos tratando de resolver la situación aquí para que lo dejen en libertad”.





Lea también: ¡Continúa bajando! Este lunes, Colombia reportó, después de meses, menos de 4.300 casos de covid-19

“Realmente no hay absolutamente nada, no es un proceso nuevo. Si hay celeridad en la justicia, debe regresar esta misma noche a su casa, porque además no debió ser capturado”, agregó.