VIDEOS: Así fue como el alcalde de Cali se puso traje y tapabocas para capturar a sujeto con Covid-19 que andaba en la calle

Jorge Iván Ospina, el alcalde de la ciudad de Cali, protagonizó una particular escena en las últimas horas después de acudir a un operativo de captura de un sujeto con coronavirus que andaba en la calle.

El mandatario de la capital vallecaucana se puso el traje especial, guantes, tapabocas y gafas y junto a especialistas de la Policía capturó a un sujeto en Cali que salía irresponsablemente.

En el video grabado por testigos se registró cómo el alcalde de Cali tocó a la puerta del hombre que iba a ser capturado y luego se le ordena al sujeto buscado que se ponga zapatos y tapabocas para ser capturado.

El alcalde ‘frenteó’ al capturado:

“Tiene tres minutos para salir ya mismo de acá porque me pone en peligro la gente (…) y se me ponen juiciosos o se me ponen juiciosos”, le dijo el alcalde al joven que fue capturado.

A pesar de que el hombre capturado se defendió diciendo que tenía que hacer una diligencia personal, el alcalde le planteó que tenía que atender la orden debido a la falta que hizo atentando contra la salud de los caleños.

#QuedateEnCasa Este es el momento en el que @JorgeIvanOspina llega con la patrulla CazaCovid, al apartamento del hombre, positivo para coronavirus, que irrespetó el aislamiento preventivo. A la mujer, quien también es positiva, se le asegurará alimentación para ella y su hija. pic.twitter.com/BmCfq9Erxg — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) April 30, 2020

#CaliEsCaracol | Un hombre positivo para Covid-19, fue capturado en Cali porque no estaba respetando el aislamiento. El propio alcalde lideró el operativo con la Policía Metropolitana. #coronavirus pic.twitter.com/GeOLVPXpeR — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 29, 2020

