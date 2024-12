¡Sorpresa depravado! Beisbolista iba por una niña y se encontró con la Policía

Resumen: Ex lanzador de los Medias Rojas de Boston en vez de una niña sola se encontró con la Policía, luego de pactar una cita. De acuerdo con lo que trascendió, el hombre contactó por internet a la menor. Algunos medios indicaron que el hombre preguntó por la edad de la niña. Según trascendió, la menor le dijo que tenía 14 años, por lo que el hombre manifestó que que se metería en problemas, sin embargo, no paró, por el contrario acordó el encuentro. El depravado le consultó a la pequeña si estaría dispuesta a quedarse con él durante toda la noche, a lo que la menor accedió. Lo que el sujeto no se esperaba, era la sorpresa que le esperaba en la casa donde había acordado el encuentro.