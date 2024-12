Santa Fe contra Once Caldas, el partido clave de la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Resumen: Tolima vs La Equidad y Santa Fe vs Once Caldas: Se juegan los partidos del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024. Detalles: Deportes Tolima vs La Equidad: Fecha: Jueves 23 de mayo. Hora: 6:15 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro. Situación: Tolima (3°) busca seguir con opciones de final, mientras La Equidad (4°) ya está eliminado. Independiente Santa Fe vs Once Caldas: Fecha: Jueves 23 de mayo. Hora: 8:30 p.m. Estadio: El Campín. Situación: Santa Fe (1°) busca afianzar el liderato, mientras Once Caldas (2°) quiere arrebatárselo.