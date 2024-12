¡Pilas! Ocho localidades en Bogotá tiene programado corte de luz

Resumen: ¡Atención, Bogotá! Enel Colombia realiza trabajos de mantenimiento este jueves 23 de mayo. Zonas afectadas: Teusaquillo: Barrio Campin Occidental (9:00 a.m. - 6:00 p.m.) Chapinero: Barrio Seminario (8:30 a.m. - 6:00 p.m.) Suba: Barrios Niza Sur (7:00 a.m. - 5:00 p.m.) y Prado Pinzón (8:15 a.m. - 5:15 p.m.) Bosa: Barrio San Bernardino Potreritos (8:45 a.m. - 5:00 p.m.) Ciudad Bolívar: Barrio Las Mercedes (11:00 a.m. - 12:30 p.m.) San Cristóbal: Barrio Bello Horizonte (8:00 a.m. - 12:00 p.m.) Tunjuelito: Barrio Tunal Oriental (1:00 p.m. - 3:30 p.m.) Usme: Barrio El Uval Rural (7:45 a.m. - 5:00 p.m.) Recomendaciones: Toma previsiones y reprograma actividades. Mantén tus dispositivos electrónicos cargados. Ubica puestos de emergencia y linternas. Informa a tus vecinos y familiares.