Minuto30.com .- En las últimas horas, se confirmó la muerte de la mujer habitante de calle que fue rociada con gasolina y quemada el pasado 8 de septiembre en el barrio Trinidad de Medellín. La víctima, de 29 años, permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con quemaduras en más del 60% de su cuerpo, y falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

El ataque se habría originado en medio de una discusión con otro habitante de calle, identificado como Ernesto, de 64 años, quien fue capturado y judicializado inicialmente por tentativa de homicidio. Sin embargo, tras el deceso de la mujer, Ernesto deberá responder por el delito de homicidio agravado.

Estaba en el cambuche

La mujer en condición de calle, identificada con el alias de «La Mona», fue víctima de un brutal ataque en el barrio Trinidad de Medellín. La víctima fue rociada con gasolina y le prendieron fuego en su cambuche, ubicado debajo de un puente en la calle 29C con carrera 53.

Según pudo conocer Minuto30, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la tarde del pasado 8 de septiembre. «La Mona», de 29 años, logró salir de su cambuche en llamas y se tiró a la quebrada, de donde fue rescatada por personas del sector.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para ser atendida por las graves quemaduras que sufrió. Las autoridades de Medellín se encuentran investigando los móviles del crimen y buscan dar con el paradero de Ernesto.

Unas maticas las culpables de la ira de Ernesto

El brutal ataque a una mujer en condición de calle en el barrio Trinidad de Medellín, que le causó graves quemaduras, habría sido provocado por un motivo insólito.

Según testigos, el presunto agresor, identificado como Ernesto, también indigente, habría prendido en fuego a la víctima porque esta le había dañado unas matas que él había sembrado en la canalización.

Ernesto, a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Ernesto, el hombre de 64 años señalado de incendiar a una mujer en situación de calle en el barrio Trinidad de Medellín.

La víctima, conocida como «La Mona», falleció por la gravedad de sus quemaduras, por lo que Ernesto deberá responder ahora por el delito de homicidio.

La captura del presunto responsable fue posible gracias a las cámaras de seguridad del sector, que registraron el momento del brutal ataque. Ernesto fue judicializado inicialmente por tentativa de homicidio agravado, pero el desenlace fatal de la víctima cambió la acusación.

