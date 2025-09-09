Resumen: Las autoridades ya fueron alertadas y han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este brutal crimen.

Brutal ataque en Medellín: Mujer fue rociada con gasolina y prendida en fuego

Minuto30.com .- Un grave hecho de violencia sacudió la tarde de este lunes el barrio Trinidad, en el suroccidente de Medellín. Una mujer, aprentemente en condición de calle, fue rociada con combustible y prendida en fuego, resultando con quemaduras en el 60% de su cuerpo.

El ataque se registró en la carrera 52 con calle 29C. La víctima, a pesar de la gravedad de sus heridas, logró llegar por sus propios medios hasta una sede de la Cruz Roja, donde fue auxiliada. Desde allí, fue trasladada de urgencia a un hospital del norte de Medellín para recibir atención médica especializada.

De momento, se sabe que la mujer se encuentra sedada e intubada, con un pronóstico reservado. Las autoridades ya fueron alertadas y han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este brutal crimen.

