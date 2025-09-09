Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una mujer conocida como "la Mona" fue atacada brutalmente en el barrio Trinidad de Medellín. Un hombre de 64 años, llamado Ernesto, presuntamente le roció gasolina y le prendió fuego, causándole quemaduras en el 60% de su cuerpo. El ataque, que ocurrió en un "cambuche" bajo un puente, habría sido motivado porque la mujer le dañó unas matas. El presunto agresor, quien también es habitante de calle, fue capturado por tentativa de homicidio.

¡Mucho animal! La historia detrás del ataque con gasolina a una mujer en Medellín

En la tarde del pasado lunes, 8 de septiembre, se conoció que una mujer fue atacada brutalmente, luego de que un hombre le rociara gasolina en su cuerpo y luego la incendiara en Medellín.

Según pudo conocer Minuto30, los hechos ocurrieron sobre las 2 de la tarde en la calle 29C con carrera 53, en el barrio Trinidad, de la comuna 15, Guayabal.

La víctima fue identificada con el alias de la Mona, una mujer en condición de calle que se encontraba en su cambuche, ubicado bajo un puente, cuando un hombre llegó y le roció la gasolina y posteriormente le prendió fuego.

El hecho dejó capturado a un hombre de 64 años de edad, llamado Ernesto, el cual al parecer también sería otra persona en condición de calle. El ataque se habría presentado, según testigos, porque ella le habría dañado al hombre unas matas que había sembrado al borde de la canalización.

La mujer fue llevada a un centro médico, donde su reporte no es muy alentador. Tiene quemaduras al menos en el 60% de su cuerpo y al parecer seguiría sedada e intubada.

Por su parte, Ernesto quedó bajo custodia de las autoridades, para que responda por la tentativa de homicidio.

