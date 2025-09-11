Enviaron a la cárcel al señalado de prenderle fuego a una habitante de calle en Medellín

Resumen: El presunto responsable de un atroz ataque en Barrio Antioquia contra una mujer habitante de calle fue capturado y enviado a prisión. El hecho dejó a la víctima con el 60% de su cuerpo quemado.
Una conmoción se vivió en Medellín por un aberrante ataque en Barrio Antioquia contra una mujer habitante de calle, que fue rociada con gasolina y prendida en llamas.
El hecho, ocurrido el pasado 8 de septiembre, dejó a la mujer con quemaduras en el 60% de su cuerpo, por lo que permanece en una unidad de cuidados intensivos.
Eran las 2:50 de la tarde cuando la víctima, de 29 años, logró salir de su cambuche en llamas y se tiró a la quebrada, de donde fue rescatada por personas del sector. Minutos después, las autoridades capturaron al presunto agresor.
El presunto agresor fue judicializado y no aceptó los cargos
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras presentarle las pruebas a un juez, este le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al presunto responsable, identificado como Ernesto, de 64 años.
Según las autoridades, el hombre le habría prendido fuego por una supuesta disputa sobre unas plantas.
Gracias a las cámaras de seguridad, el hombre fue capturado y judicializado por el delito de tentativa de homicidio agravado. Pese a que Oviedo Maldonado no aceptó los cargos, deberá cumplir su medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el proceso.
