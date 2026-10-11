Hallan apuñalado a un australiano en el barrio Laureles de Medellín

Resumen: El extranjero, de 46 años, recibió múltiples heridas y habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Se encuentra bajo pronóstico reservado.
Minuto30.com .- Un ciudadano de nacionalidad australiana fue hallado gravemente herido durante la madrugada de este domingo 11 de octubre en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín. El hombre, de 46 años fue víctima de un violento ataque con arma cortopunzante y se encuentra luchando por su vida en un centro asistencial.
Detalles del ataque y gravedad de las lesiones
Al parecer , las autoridades fueron alertadas la madrugada de este domingo 11 de octubre, indicando la presencia de un hombre lesionado en la diagonal 75A con carrera 33B.
Al llegar al sitio, la patrulla de la Policía confirmó la gravedad de la situación. El ciudadano extranjero presentaba al menos 25 puñaladas, en abdomen, piernas y brazos.
Debido a su delicado estado, la víctima fue trasladada de urgencia a una clínica del sector, donde permanece con pronóstico reservado.
Hipótesis e investigación en curso
De acuerdo con el testimonio de un testigo en la zona, la víctima habría sido arrojada a la vía pública desde un vehículo en marcha, del cual aún se desconocen las características y la placa.
Autoridades tratan de esclarecer los hechos y reconstruir la ruta del automóvil involucrado, para dar con los responsables.
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