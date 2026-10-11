Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:

Hallan apuñalado a un australiano en el barrio Laureles de Medellín

El extranjero, de 46 años, recibió múltiples heridas y habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Se encuentra en UCI

Publicado por: SoloDuque

Con machete en mano y corriendo: así cayeron los dos señalados de un asesinato en Bogotá
Foto de Minuto30/archivo.
Hallan apuñalado a un australiano en el barrio Laureles de Medellín

Resumen: El extranjero, de 46 años, recibió múltiples heridas y habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Se encuentra bajo pronóstico reservado.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Minuto30.com .- Un ciudadano de nacionalidad australiana fue hallado gravemente herido durante la madrugada de este domingo 11 de octubre en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín. El hombre, de 46 años  fue víctima de un violento ataque con arma cortopunzante y se encuentra luchando por su vida en un centro asistencial.

Detalles del ataque y gravedad de las lesiones

Al parecer , las autoridades fueron alertadas la madrugada de este domingo 11 de octubre, indicando la presencia de un hombre lesionado en la diagonal 75A con carrera 33B.

Al llegar al sitio, la patrulla de la Policía confirmó la gravedad de la situación. El ciudadano extranjero presentaba al menos 25 puñaladas, en abdomen, piernas y brazos.

Debido a su delicado estado, la víctima fue trasladada de urgencia a una clínica del sector, donde permanece con pronóstico reservado.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Hipótesis e investigación en curso

De acuerdo con el testimonio de un testigo en la zona, la víctima habría sido arrojada a la vía pública desde un vehículo en marcha, del cual aún se desconocen las características y la placa.

Autoridades tratan de esclarecer los hechos y reconstruir la ruta del automóvil involucrado, para dar con los responsables.

Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.