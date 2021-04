Conmoción en Tailandia por el acto de suicidio de un monje budista de 68 años, quien se cortó la cabeza en una especie de ritual para alcanzar un estado espiritual.

El monje identificado como Thammakorn Wangpreecha, se cortó la cabeza con una guillotina, acto que habría estado planeando durante muchos años, según informó el medio IBTimes.

Su cuerpo fue hallado por su sobrino el pasado viernes en un templo ubicado en la provincia de Nong Bua, en el nordeste de Tailandia , donde ajustaba 11 años de servicio.

Wangpreecha dejó una nota donde explicaba sus motivos, pues creía que con la ofrenda que le estaba haciendo a Buda, haría méritos para tener buena suerte en la otra vida.

Su deseo era ofrecer su cabeza y su alma para que el señor pudiera ayudarlo a reencarnarse como un ser espiritual superior en la próxima vida», manifestó Booncherd Boonrod, el sobrino del monje.

