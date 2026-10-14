¡Menudo escondite! Incautan más de una tonelada de cocaína en Santa Marta

Resumen: Hallan gigantesco escondite con más de una tonelada de cocaína atribuida a Los Pachenca cerca del Parque Tayrona en Santa Marta. Operación de Ejército, Policía y la DEA.

Las fuerzas de seguridad del Estado asestaron un contundente e histórico golpe a las finanzas e infraestructura logística de las estructuras delictivas que operan en la región del Caribe colombiano, tras el hallazgo y posterior desmantelamiento de un gigantesco depósito subterráneo que funcionaba como un estratégico escondite para ocultar cargamentos ilícitos de gran escala en la zona rural del departamento del Magdalena.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la vocería de la Primera División del Ejército Nacional, la importante operación táctica permitió la incautación de más de mil kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales permanecían meticulosamente almacenados en recipientes plásticos de color azul en el sector conocido como la vereda Calabazo, en jurisdicción del distrito de Santa Marta.

La minuciosa labor de inteligencia militar y seguimiento que hizo posible ubicar este clave escondite fue ejecutada mediante un amplio despliegue coordinado en el territorio.

En las acciones intervinieron tropas especializadas pertenecientes al Batallón de Montaña Número 6, unidad adscrita a la Segunda Brigada de la institución militar, las cuales contaron con el apoyo fundamental de efectivos de la Policía Antinarcóticos y el acompañamiento directo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La intervención oportuna e integrada de estas agencias evitó que la mercancía ilegal fuera empaquetada, movilizada y posteriormente enviada hacia el exterior a través de embarcaciones por rutas marítimas internacionales.

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Frente a la magnitud de este resultado operacional, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció de manera pública a través de sus canales oficiales en redes sociales, asegurando que el cargamento incautado pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), estructura armada ilegal ampliamente conocida en la zona bajo la denominación de Los Pachenca.

Según lo detallado por el mandatario nacional, el estupefaciente tenía como destino final los mercados ilícitos de los Estados Unidos y se encontraba oculto en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona, una zona ambiental estratégica que desafortunadamente ha sido instrumentalizada por estos grupos al margen de la ley para el acopio y rentas del narcotráfico.

Este contundente procedimiento antinarcóticos se suma a una serie de acciones y reveses operacionales que las autoridades vienen propinando contra la cúpula y las redes de apoyo de esta organización criminal en el norte del país. Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre de 2026, en el marco de una incursión llevada a cabo en el departamento de La Guajira, se confirmó la muerte de alias Bendito Menor, señalado de liderar la subestructura Javier Cáceres.

En ese mismo operativo fallecieron su pareja sentimental, conocida como alias La Bebecita, y dos de sus escoltas personales. Dicha facción contaba con un número aproximado de 170 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, obteniendo sus ingresos mediante el cobro de extorsiones, el tráfico ilícito de armas y el control de corredores estratégicos.

La ofensiva institucional contra el entorno de seguridad de esta red criminal había tomado impulso desde abril de 2026, cuando nueve miembros de su esquema de protección murieron durante enfrentamientos en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia.

A estos duros golpes se suma la reciente captura realizada el 21 de septiembre de alias Cholo, considerado el segundo cabecilla al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Todos estos antecedentes confirman la intensificación de las operaciones militares y policiales en la costa norte, con las que el Gobierno nacional busca desarticular por completo los engranajes financieros y de mando de los grupos armados que convulsionan el orden público en la región.

En Santa Marta, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la DEA, incautó una tonelada de cocaína perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El cargamento estaba oculto en dos canecas enterradas cerca del Parque Nacional Natural Tayrona y tenía como destino Estados Unidos. Seguimos golpeando las rentas criminales de los narcoterroristas. ¡Vamos por todos! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 14, 2026

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