El mal estado de la grama del campín originó la cancelación del partido millonarios once caldas, cuando ya las tribunas estaban llenas: Sencia salió con "un chorro de babas" pese a chicaniar con sus "5 gramas"

Resumen: En un insólito comunicado de cuatro puntos, el concesionario de El Campín ofreció tibias disculpas a la hinchada, prometió vagas compensaciones y juró devoción eterna por el balompié, justo después de que el último concierto dejara la gramilla convertida en un auténtico lodazal.

Tras dejar a miles plantados y con la cancha de El Campín en ruinas, Sencia rompe el silencio

Minuto30.com .- Apareció Sencia. No con una alfombra verde impecable ni con las famosas cinco canchas de respaldo natural que presumía con orgullo hace apenas una semana, sino con un escueto comunicado de cuatro párrafos fechado este 14 de octubre.

En un insólito comunicado de cuatro puntos, el concesionario de El Campín ofreció tibias disculpas a la hinchada, prometió vagas compensaciones y juró devoción eterna por el balompié, justo después de que el último concierto dejara la gramilla convertida en un auténtico lodazal.

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Tras protagonizar uno de los episodios más bochornosos y comentados del fútbol profesional colombiano —cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas con las tribunas abarrotadas de hinchas y los equipos listos para saltar a la cancha—, el operador del estadio decidió dar la cara apelando a la vieja táctica del arrepentimiento corporativo.

Para la firma, lo sucedido no parece ser una cadena evidente de improvisaciones técnicas, sino un simple «inconveniente» que se pretende subsanar jurando amor incondicional al deporte rey. En su primer punto, el operador lamentó profundamente lo ocurrido y ofreció disculpas a la afición, agregando con total frescura que los partidos y los hinchas son «una prioridad».

Además, prometió que adoptará medidas para responder a los miles de espectadores que pagaron transporte, una boleta costosa y su tiempo libre para terminar contemplando un potrero acordonado por pura sanidad deportiva. Por supuesto, el documento no aclara si devolverán el dinero en efectivo, si regalarán entradas o si tocará esperar un trámite burocrático interminable para ver alguna compensación tangible.

El descaro retórico alcanza su punto máximo en el segundo apartado, donde Sencia insiste en que el balompié «es y seguirá siendo una prioridad». La afirmación resulta francamente cómica si se considera que el martes 13 de octubre la cancha parecía más apta para una válida de motocross o la siembra intensiva de tubérculos que para rodar una pelota profesional.

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Prometen ahora «reforzar el trabajo conjunto» con la Dimayor, los clubes y el IDRD, como si coordinar el cuidado del césped fuera un descubrimiento repentino de última hora y no la obligación contractual básica por la cual administran y explotan comercialmente el principal escenario deportivo de la capital.

En el tercer punto llega la confesión inevitable: los estragos del espectáculo musical. Sencia admitió tácitamente que la tarima pesada y el gentío del último concierto destruyeron la superficie, asegurando que se «trabajó arduamente» tras el evento para intentar recuperar el campo en tiempo récord. En términos prácticos: exprimieron el escenario para la música en vivo, dejaron la grama en estado agónico, le prendieron velas a un milagro agronómico de 48 horas y, al final, la realidad y el sentido común de los árbitros arruinaron el plan.

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No obstante, acorralados por la advertencia del alcalde Carlos Fernando Galán —quien exigió abrirles un proceso administrativo por posible incumplimiento contractual de resultado—, el concesionario bajó la cabeza y afirmó que «entiende, acepta y acata» la suspensión dictada por las autoridades deportivas.

Para rematar, la empresa cerró garantizando que atenderá cualquier requerimiento complementario de las entidades distritales sobre el mantenimiento del gramado. Así concluye la primera respuesta oficial tras el ridículo vivido en Bogotá: prometiendo remediar a marchas forzadas lo que juraban tener resuelto hace siete días, mientras la afición capitalina descubre con amargura que la tan anunciada «metodología utilizada por grandes estadios del mundo» consistía, básicamente, en apagar los reflectores, esconderse detrás de un papel membretado y mandar a todo el mundo bravo para la casa.

Comunicado de Sencia