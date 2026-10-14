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Resumen: El alcaloide estaba enterrado en canecas en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona y tenía como destino final los Estados Unidos. La incautación se logró en un operativo coordinado entre la Policía, el Ejército y la DEA.

Incautan una tonelada de cocaína en el Tayrona: «los pachenca» la habían escondido en unas canecas enterradas

Minuto30.com .- En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, tropas del Ejército y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades incautaron una tonelada de clorhidrato de cocaína en jurisdicción rural de Santa Marta, Magdalena. De acuerdo con los reportes oficiales, el cargamento pertenecía a la estructura criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidas como ‘Los Pachenca’.

Camuflaje subterráneo en zona de reserva

Las labores de inteligencia permitieron ubicar el centro de acopio transitorio que la organización armada utilizaba para custodiar el narcótico antes de coordinar su salida hacia altamar:

Modalidad de ocultamiento: Los uniformados hallaron la tonelada de estupefaciente distribuida y oculta dentro de dos canecas plásticas de gran capacidad que habían sido enterradas en una zona boscosa en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona.

Ruta de exportación: La droga estaba acondicionada para ser embarcada a través de lanchas rápidas en las costas del Caribe con destino final hacia el mercado ilícito de los Estados Unidos.

Golpe a las rentas del narcotráfico

, grupo que sostiene disputas por el control de corredores estratégicos de narcotráfico en la Sierra Nevada y el litoral del Magdalena.

Fuerzas de seguridad y voceros judiciales destacaron la articulación de inteligencia internacional para interceptar el alijo en tierra y neutralizar los envíos marítimos hacia Centro y Norteamérica.