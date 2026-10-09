Resumen: La Armada incautó 1.042 kilos de cocaína en el río Meta, en Vichada. El cargamento estaría relacionado con una estructura del ELN.

Incautan más de una tonelada de cocaína en el río Meta: estaría vinculada al ELN

Un operativo conjunto de las autoridades permitió sacar de circulación un cargamento de más de una tonelada de cocaína que era movilizado por el río Meta, en el departamento de Vichada. La embarcación fue interceptada en inmediaciones del sector de Nueva Antioquia, en jurisdicción del municipio de La Primavera.

La operación estuvo a cargo de unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía, con apoyo del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte de la Armada, la motonave era tripulada por un hombre que habría intentado huir al notar la presencia de los uniformados.

Tras controlar la situación, las autoridades condujeron la embarcación hasta un puerto seguro, donde personal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía practicó una prueba preliminar que confirmó que la sustancia transportada correspondía a clorhidrato de cocaína.

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El peso neto del estupefaciente incautado fue de 1.042 kilogramos, de acuerdo con la información oficial.

Además de la droga, durante el procedimiento fueron decomisados tres recipientes con gasolina, una antena satelital Starlink y un motor fuera de borda, elementos que estaban a bordo de la embarcación.

La información de inteligencia citada por la Armada relaciona el cargamento con el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que tendría presencia criminal en esta zona de la Orinoquía.

Según el balance entregado por la institución naval, el decomiso habría impedido la distribución de más de $2,5 millones de dosis de cocaína y evitado ingresos superiores a los $56 millones de dólares para las organizaciones criminales.

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