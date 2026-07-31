Resumen: El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que el hallazgo del cuerpo de la pequeña Alahia en la comuna 18 de Cali fue posible gracias a la confesión de uno de los capturados por el homicidio, quien entregó la ubicación exacta a las autoridades. La Personería de Cali fue la encargada de informar que, tras los respectivos análisis forenses, Medicina Legal ratificó la identidad de la pequeña Alahia

Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en Cali es el de Alahia, la bebé extraída a María Camila Potosí

Minuto30.com .- El país no sale de la conmoción ante uno de los crímenes más escabrosos de los últimos años. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos encontrados recientemente en la capital del Valle del Cauca corresponden a Alahia, la bebé de ocho meses de gestación que fue extraída del vientre de su madre, María Camila Potosí. Las autoridades revelaron que dos de los implicados planeaban huir del país.

El doloroso episodio de violencia de género que ha enlutado a Colombia llegó a un desgarrador punto judicial. La Personería de Cali fue la encargada de informar que, tras los respectivos análisis forenses, Medicina Legal ratificó la identidad de la pequeña Alahia. Frente a esta tragedia, el ente del Ministerio Público activó de inmediato una ruta de atención psicosocial para la familia y exigió una investigación rigurosa que no deje cabos sueltos.

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Un engaño mortal: así se gestó el macabro crimen

María Camila Potosí, de 21 años, se encontraba en su octavo mes de embarazo y esperaba con ilusión dar a luz a su primera hija durante las primeras semanas de agosto. Sin embargo, su camino se cruzó con el de una mujer identificada como Yulieth, quien se ganó su confianza fingiendo estar también en estado de gestación; un engaño que, según testimonios de su expareja, ya había utilizado en el pasado.

El pasado 16 de julio, María Camila fue vista con vida por última vez en compañía de Yulieth. Cuatro días de angustia terminaron el 20 de julio con un hallazgo aterrador: el cuerpo sin vida de la joven fue encontrado a orillas del río Meléndez, a la altura del kilómetro 3 en el corregimiento de La Buitrera, en la zona de ladera de Cali. Los perpetradores le habían extraído a la bebé de su vientre.

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Confesión, capturas y un intento de fuga internacional

El avance de las investigaciones ha arrojado detalles escalofriantes. El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que el hallazgo del cuerpo de la pequeña Alahia en la comuna 18 de Cali fue posible gracias a la confesión de uno de los capturados por el homicidio, quien entregó la ubicación exacta a las autoridades.

El alto oficial encendió las alarmas al revelar que la red criminal detrás de este atroz hecho buscaba evadir la justicia a toda costa: dos de los implicados ya se encontraban adelantando trámites para salir del país.

Actualmente, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos, mientras los cinco capturados enfrentan un proceso judicial liderado por la Fiscalía General de la Nación por los gravísimos delitos cometidos.

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