Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Con la captura de Yuliet Angulo, las autoridades y la comunidad esperan que finalmente se arroje luz sobre lo sucedido y, sobre todo, se logre dar con el paradero de Sofía, la pequeña bebé de María Camila que sigue desaparecida.

Caso María Camila Potosí: Una chancla hallada por la propia familia de la sospechosa habría sido clave para la captura de la conductora de la moto

Minuto30.com .- Un giro insospechado en las investigaciones sobre la desaparición de María Camila Potosí condujo a la captura de Yuliet Angulo en Cali. Se trata de la mujer señalada de transportarla en motocicleta y la última persona que la vio con vida.

El hallazgo que lo cambió todo

La detención de Angulo no ocurrió por simple azar. Según reveló la suegra de la hoy capturada, los propios familiares empezaron a sospechar al reconocerla en los videos de seguridad que circulaban en redes sociales:

Comportamiento sospechoso: Tras confirmarse la desaparición y el posible deceso de María Camila, la familia de Yuliet comenzó a notar actitudes extrañas en ella.

La pista clave: En medio de la tensión, hallaron una chancla en un solar cercano a la vivienda.

La prueba de coincidencia: Al compararla con los videos donde María Camila aparecía por última vez con vida, notaron que era idéntica a la que la víctima vestía.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Entrega voluntaria: Fue la misma familia de Yuliet quien entregó el calzado y las evidencias a la Policía, desencadenando su captura inmediata.

«Rogamos una pronta investigación para esclarecer los hechos. Tememos por nuestra seguridad ante la indignación de la ciudadanía», manifestaron los familiares de la detenida.

La urgencia principal: Encontrar a la bebé Sofía

Con la captura de Yuliet Angulo, las autoridades y la comunidad esperan que finalmente se arroje luz sobre lo sucedido y, sobre todo, se logre dar con el paradero de Sofía, la pequeña bebé de María Camila que sigue desaparecida.

Lea también: ¡Recompensa millonaria! Alcaldía de Cali ofrece $50 millones para esclarecer el crimen de María Camila Potosí