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    Caso María Camila Potosí: Una chancla hallada por la propia familia de la sospechosa habría sido clave para la captura de la conductora de la moto

    Con la captura de la conductora de la moto, las autoridades y la comunidad esperan que finalmente se arroje luz sobre lo sucedido con María Camila y su bebé

    Publicado por: SoloDuque

    Caso María Camila Potosí: Medicina Legal confirmó que el bebé no estaba en el vientre de la joven asesinada
    Foto: Tomada de redes sociales
    Caso María Camila Potosí: Una chancla hallada por la propia familia de la sospechosa habría sido clave para la captura de la conductora de la moto

    Resumen: Con la captura de Yuliet Angulo, las autoridades y la comunidad esperan que finalmente se arroje luz sobre lo sucedido y, sobre todo, se logre dar con el paradero de Sofía, la pequeña bebé de María Camila que sigue desaparecida.

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    Minuto30.com .- Un giro insospechado en las investigaciones sobre la desaparición de María Camila Potosí condujo a la captura de Yuliet Angulo en Cali. Se trata de la mujer señalada de transportarla en motocicleta y la última persona que la vio con vida.

    El hallazgo que lo cambió todo

    La detención de Angulo no ocurrió por simple azar. Según reveló la suegra de la hoy capturada, los propios familiares empezaron a sospechar al reconocerla en los videos de seguridad que circulaban en redes sociales:

    Comportamiento sospechoso: Tras confirmarse la desaparición y el posible deceso de María Camila, la familia de Yuliet comenzó a notar actitudes extrañas en ella.

    La pista clave: En medio de la tensión, hallaron una chancla en un solar cercano a la vivienda.

    La prueba de coincidencia: Al compararla con los videos donde María Camila aparecía por última vez con vida, notaron que era idéntica a la que la víctima vestía.

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    El calzado que llevaba María Camila al momento de su desaparición habría sido la clave para que la familia política de la conductora de la moto atara cabos y entregan la información a las autoridades. Foto: Redes Sociales

    El calzado que llevaba María Camila al momento de su desaparición habría sido la clave para que la familia política de la conductora de la moto atara cabos y entregan la información a las autoridades. Foto: Redes Sociales

    Entrega voluntaria: Fue la misma familia de Yuliet quien entregó el calzado y las evidencias a la Policía, desencadenando su captura inmediata.

    «Rogamos una pronta investigación para esclarecer los hechos. Tememos por nuestra seguridad ante la indignación de la ciudadanía», manifestaron los familiares de la detenida.

    La urgencia principal: Encontrar a la bebé Sofía

    Con la captura de Yuliet Angulo, las autoridades y la comunidad esperan que finalmente se arroje luz sobre lo sucedido y, sobre todo, se logre dar con el paradero de Sofía, la pequeña bebé de María Camila que sigue desaparecida.

    Lea también: ¡Recompensa millonaria! Alcaldía de Cali ofrece $50 millones para esclarecer el crimen de María Camila Potosí

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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