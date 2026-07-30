¡Urgente! Encontraron el cuerpo de un bebé que podría ser el de María Camila Potosí

Resumen: En una zona boscosa del Valle del Cauca, autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un recién nacido que correspondería a la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada tras desaparecer en Cali con ocho meses de gestación. Mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía adelantan las pruebas de ADN para confirmar la filiación de la menor y determinar las causas de su fallecimiento, el proceso judicial avanza contra los cinco capturados en Cali y Tuluá señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición y homicidio de la víctima.

Las autoridades judiciales hallaron en las últimas horas el cuerpo sin vida de un recién nacido en una zona boscosa del departamento del Valle del Cauca. Las primeras hipótesis apuntan a que los restos podrían corresponder a la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada en Cali mientras se encontraba en su octavo mes de gestación.

El cuerpo fue trasladado de inmediato a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde peritos de la Fiscalía General de la Nación adelantan las pruebas biológicas y de ADN para confirmar la filiación del menor y determinar las causas de su fallecimiento.

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Este trágico hallazgo se produce de manera simultánea al avance de las investigaciones, que en las últimas horas permitieron la captura de cinco personas en operativos adelantados en Cali y Tuluá. Entre los detenidos figura la mujer que fue registrada por cámaras de seguridad transportando a la víctima en una motocicleta el pasado 16 de julio, día en que se perdió su rastro tras salir de un control prenatal en el sector de Polvorines.

Un caso que conmovió al país

El cuerpo de María Camila Potosí fue encontrado el pasado 20 de julio a orillas del río Meléndez con signos de violencia. La indignación colectiva y la alerta de las autoridades se intensificaron luego de que los exámenes forenses revelaran que el bebé de 36 semanas de gestación no se encontraba en el vientre de la víctima, lo que desencadenó un despliegue interinstitucional con la Policía, el CTI y organismos de socorro para ubicar a la recién nacida.

Los cinco capturados en este proceso permanecen bajo custodia de las autoridades y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas y la imputación de cargos por los delitos relacionados con la desaparición y el homicidio de la joven madre.

¡Urgente! Encontraron el cuerpo de un bebé que podría ser el de María Camila Potosí