Resumen: La Alcaldía de Cali aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con el bebé que esperaba la joven.

Suben a $200 millones la recompensa por el crimen de María Camila Potosí: así avanza la investigación

Las autoridades reforzaron las acciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso ha causado conmoción en Cali y el resto del país. Como parte de las medidas para impulsar el proceso, la Alcaldía anunció un incremento en la recompensa para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó que el monto de la recompensa asciende ahora a 200 millones de pesos, con el propósito de incentivar la colaboración ciudadana y obtener datos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Autoridades mantienen activas todas las líneas de investigación

Además de ubicar a los responsables del homicidio, las autoridades continúan adelantando diligencias para esclarecer todo lo relacionado con este caso, incluido lo ocurrido con el bebé que esperaba María Camila.

A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Eder aseguró:

«Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación».

El mandatario agregó que las labores también buscan establecer con claridad los hechos relacionados con el estado de salud del bebé de la joven.

Asimismo, reiteró:

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«En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia».

El caso sigue conmocionando a Cali

María Camila Potosí fue reportada como desaparecida el pasado 16 de julio. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, al sur de la ciudad, lo que dio inicio a una investigación liderada por la Fiscalía con apoyo de otras autoridades.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo de la joven fue hallado envuelto en sábanas y amarrado de pies y manos. Estos elementos hacen parte del material que analizan los investigadores para reconstruir lo ocurrido.

Continúan las indagaciones sobre el bebé

Otro de los puntos que permanece bajo investigación es el relacionado con el bebé que esperaba María Camila.

Mientras sus familiares han manifestado que Medicina Legal les informó durante la necropsia que la bebé no se encontraba en el vientre de la joven, las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión y mantienen abiertas todas las hipótesis.

Con el aumento de la recompensa, la Alcaldía de Cali busca incentivar el suministro de información que contribuya al esclarecimiento del crimen y permita ubicar a los responsables, mientras avanzan las diligencias judiciales y las labores investigativas.