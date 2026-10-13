¡Bogotá pasada por agua! Fuertes lluvias inundan vías, tumban árboles y afectan viviendas

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Resumen: Las lluvias en Bogotá provocaron encharcamientos, caída de árboles, daños en viviendas y emergencias en varias localidades. Autoridades piden precaución.

Las lluvias en Bogotá volvieron a generar complicaciones en la movilidad y varias emergencias este martes 13 de octubre. Las precipitaciones, que comenzaron cerca del mediodía, provocaron encharcamientos en vías, caída de árboles, afectaciones en viviendas y acumulación de agua en diferentes sectores de la capital.

Uno de los puntos con dificultades para transitar es la intersección de la avenida Ciudad de Cali con transversal 91, donde se reportaron encharcamientos que afectan la circulación vehicular. Las autoridades recomendaron a los conductores movilizarse con precaución ante las condiciones climáticas.

De acuerdo con los reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones se presentaron en localidades como Barrios Unidos, Antonio Nariño, La Candelaria, Chapinero, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar. También se registraron lluvias en Suba y Usaquén.

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Hacia la 1:30 p.m., las precipitaciones más intensas se concentraban entre Fontibón, Teusaquillo y Barrios Unidos, mientras que Suba, Usaquén y Engativá reportaban lluvias de intensidad ligera a moderada.

En sectores de Usme y Ciudad Bolívar se presentaban precipitaciones leves. Para ese momento, no se registraban lluvias en Kennedy y las operaciones de llegada y salida de vuelos en el aeropuerto El Dorado se mantenían con normalidad.

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Las emergencias también requirieron la intervención de los organismos de socorro. Hacia las 2:00 p.m., unidades de Bomberos atendían riesgos por cables de telecomunicaciones caídos sobre la calle 63 con carrera 28A, situación que, según la institución, se produjo por el paso de un vehículo tipo niñera.

Además, otros equipos trabajaban en la calle 80 con carrera 71B para disminuir, mediante motobombas, el nivel del agua acumulada en un sótano. Hasta ese reporte no se habían informado personas lesionadas.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones meteorológicas y reiteran el llamado a transitar con precaución. Aunque Colombia atraviesa el fenómeno de El Niño, este no descarta la presencia de lluvias en Bogotá, y las precipitaciones podrían prolongarse hasta noviembre.

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