¿El tapabocas debilita el sistema inmunológico? Expertos responden

Desde que comenzó la pandemia mundial, por culpa del coronavirus, muchos mitos han girado en torno al uso del tapabocas, pues algunos consideran que este elemento traería problemas para la salud, si se usa de manera constante, mientras otros creen que debilitan el sistema inmunológico.

Sobre el segundo interrogante, expertos le salieron al paso a los cuestionamientos y aseguraron que esto no es cierto. En redes sociales circula una imagen que dice: “los cubrebocas pueden reducir tu inmunidad natural porque causan que tu cuerpo produzca cortisol en respuesta al estrés debido a la reducción de flujo de aire y oxígeno”, y esto, no está sustentado.

En diálogo con la agencia AFP, Arturo Borzutzky, jefe de Inmunología Pediátrica de la Red Salud UC Christus de Chile, explicó que uno de los motivos que debilitan el sistema inmunológico es el estrés, que genera la hormona cortisol: “El cortisol, tanto producido por nuestro cuerpo como por tratamientos médicos, pueden reducir el sistema inmune. Ahí es cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos”.

Tapabocas no generaría este problema, pero el encierro sí

Ante este panorama, Borzutzky indicó que no ve razones para que una mascarilla debilite la inmunidad, pero sí sostuvo que no necesariamente el uso del tapabocas cause estrés, aunque la situación social y económica que ha generado el covid-19 si podría llevar a esto.