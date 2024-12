Puff Sean"Diddy" Combs disculparse no le ayuda según abogado de ex pareja y abre una puerta. Fotos Redes Sociales.

Puff Sean»Diddy» Combs disculparse no le ayuda

Puff Sean «Diddy» Combs al disculparse por video de golpiza a ex pareja no le ayuda porque más dudas genera de su comportamiento.

Un video de vigilancia del 2016, evidencia que Puff Diddy si golpeó fuertemente a la cantante Cassie Ventura, también conocida como Cassie. Con la cual había hecho acuerdos por la demanda jurídica que le impuso y habían llegado a un arreglo por fuera de la corte. «La declaración más reciente de Combs es más sobre él mismo que sobre las muchas personas a las que ha lastimado». Dijo el abogado de Cassie y se ha entendido que disculparse no le ayuda. «Es muy difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces hay que hacerlo», dijo Puff en un nuevo vídeo que publicó en Instagram este domingo 19 de mayo. Luego que CNN lo pusiera en evidencia a nivel mundial. «Estaba enojado. Quiero decir, toqué fondo. Pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es imperdonable».

Puff Diddy de boca en boca

«Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Estoy disgustado. Entonces me disgusté cuando lo hice. Estoy disgustado ahora. Fui y busqué ayuda profesional. Después de ir a terapia y rehabilitación, tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho. Pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho». Fueron sus palabras que dejaron que disculparse después de haberlo negado todo no le ayuda. Porque otras mujeres que pasaron por lo mismo, si tienen pruebas le irá mal. «El hecho de que sólo se haya visto obligado a ‘disculparse’ una vez que se demostró que sus repetidas negaciones eran falsas muestra su patética desesperación, y nadie se dejará llevar por sus palabras falsas. Cuando Cassie y muchas otras mujeres se presentaron, él negó todo y sugirió que sus víctimas buscaban un día de pago». Dijo la defensa de la cantante que agredió.

