Sara Uribe «se los papió» y habló claro de los papeles de papás en la crianza de los hijo que le dejan todo a las mujeres.

La modelo y presentadora sorprendió con un video en que al parecer entregaría su hijo a su ex pareja para que este lo criara «porque tenía cosas que hacer y proyectos de vida». Lo que parecía un nuevo rumbo para Sara Uribe, generó en los primeros instantes del video post en instagram una atención ya que aseguraba que como mujer había hecho muchos sacrificios al cuidar a su hijo Jacobo quien nació de la relación con Freddy Guarín.

«He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre para que él lo cuide. Pensándolo bien, la verdad es que yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos de mi vida que yo dejé a un lado. Como todos saben yo dejé la televisión, dejé el modelaje, me engordé, perdí mi libertad y bueno, yo quería contarles esto porque llegó una oportunidad muy bonita a mi vida y me les enamoré». Dijo Sara ante la cámara con una voz firme. «Afirmando que de vez en cuando lo visitaría y que dejaría dinero para hacerse cargo de couta de alimentación obligatoria» donde si el padre tiene problemas económicos «él deberá hacerse cargo». Hasta ahí era claro «se había enamorado y tomaba un nuevo rumbo».

Sara toma una decisión

«Yo iré a verlo cada vez que pueda. Cada fin de semana yo estaré ahí, eso sí, si yo no tengo planes, porque si yo tengo planes, le voy a decir a su papá que surgió algo super importante que si me lo va a cuidar unos diítas más. Van a pasar meses que yo no lo voy a ver porque voy a tener muchas ocupaciones. Como voy a estar trabajando todo el tiempo, le voy a mandar su cuota mensual, eso sí, si yo tengo trabajo ya no estoy obligada» expreso Uribe dejando fríos a sus seguidores. Ya que hablo que todo lo perdido en tiempo como mamá lo recuperaría.

Era un reflexión

Luego que expresará todo esto, dijo que pasaba por las redes para dejarles «esto para no fueran a pensar mal de ella». Con un fondo de guía de audio y video como transición Sara Uribe volvió intercambiando papeles con la expresión «les pareció raro cierto» en tono blanco y negro. «Ay mala madre cierto» debido a que seguramente se habían comido el cuento y se los papió con la historia «porque si lo hace una mujer es raro y si lo hace un hombre es tan normal. Con algunas apreciaciones «si la mamá viaja es supermala .. si sale de rumba igual, si tiene novio es la mala madre». Y así ella se tranzó en reflexionar sobre que pensaran invirtiendo los papeles «y si las mujeres han podido llevar esto han podido llevar con todo».

La idea para ella es que las mujeres no son malas madres y merecen vivir su separación con respeto y como viven ellas porque son humanas. «Invitándolas a convertirse en triple poderosas». Porque las madres «en este caso separadas» pueden con todo.

