El Bautizo de Pilotos en Colombia una curiosidad en redes

El bautizo de pilotos en Colombia al terminar su formación académica y graduación causa curiosidad en redes sociales.

Colombia es un país que sirve para contenidos de «Aunque Usted No Lo Crea de Ripley«. Precisamente una cuenta a la que le siguen cuatro millones de seguidores en X; compartió un video de cómo una joven piloto recibe un «bautizo de graduación» al terminar sus clases finales. Una practica que entre pilotos colombianos es normal antes de recibir el título.

Un bautizo curioso

Con un corte de pelo, tocada de campana, varias nalgadas con un palo y mojada total la piloto es acompañada por sus compañeros e instructor en lo que ella disfruta como su último día de grado para pasar profesionalmente a manejar en gran nave.

En los últimos años las academias de aviación en el país, vienen recibiendo un gran número de aspirantes donde las mujeres se destacan. Ellas sueñan con ser pilotos de naves como Airbus, Boeing y otras comerciales que están en el mercado de la aviación comercial y privada. La cuenta en X publica el video con la frase: «In Columbia, this is how one celebrates when a pilot completes their». Con más de mil comentarios, algunos creen que se trata de una broma y se hacen la pregunta: «¿Es esto realmente lo que pasa cuando te gradúas de la escuela de pilotos en Colombia?».

La polémica está servida pues lo que puede ser una sonrisa para las pilotos y pilotos en el país al saber que terminan su formación. En las redes ha servido para muchos comentarios curiosos, aprobando, desaprobando y diciendo «eso es Colombia». El creciente aumento de mujeres pilotos, creo una cuenta en instagram donde no solo reseñan su belleza sino la experiencia del gremio aeronáutico.

Pilotos Colombia

