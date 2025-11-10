Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero comuníquese urgente

Manchas se perdió en Sopetrán y su familia lo busca ¿nos ayudas?

Minuto30.com .- Manchas es un hermoso perrito de color blanco con manchas negras que se extravió en el municipio de Sopetrán, occidente de Antioquia. Su familia está muy angustiada al no tener noticias sobre su paradero.

La mascota fue visto por última vez en la vereda La Miranda, en la vía que conecta de Sopetrán con el corregimiento de Córdoba.

Si lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero comuníquese urgente al whatsapp 316 2930367.

Cada mensaje, llamada o reporte puede ser clave para reunir a Manchas con su familia.

