Resumen: La Lotería del Risaralda publicó los resultados del sorteo 2974 del 6 de noviembre de 2026. El premio mayor de $2.333 millones quedó en el 8434, serie 109. Consulte las combinaciones de La Escalera Millonaria y los secos, junto con la imagen completa de resultados.

Lotería del Risaralda: resultados del sorteo 2974 del viernes 6 de noviembre de 2026

La Lotería del Risaralda dio a conocer los resultados del sorteo 2974, jugado el viernes 6 de noviembre de 2026. El premio mayor, de 2.333 millones de pesos, quedó en el número 8434, de la serie 109. La jornada también incluyó el premio especial La Escalera Millonaria y las diferentes categorías de secos que aparecen en el cuadro de resultados.

Quienes tienen un billete de esta edición pueden consultar a continuación las combinaciones, organizadas por el nombre y el valor de cada premio. La imagen completa del sorteo se encuentra al final de la nota, con todos los números y las series tal como aparecen en el reporte de la lotería. Antes de comparar, revise que su billete corresponda a la fecha y al sorteo indicados.

Premio mayor y La Escalera Millonaria

La combinación que encabeza los resultados de la Lotería del Risaralda es el 8434, serie 109, para el premio mayor de $2.333 millones. Por su parte, el premio especial La Escalera Millonaria, de $60 millones, corresponde al 9898, serie 282.

Estos dos resultados deben consultarse por separado: cada premio tiene una combinación propia y su respectiva serie. El número del premio mayor no es el mismo del premio especial. La revisión del billete debe hacerse contra la fila que corresponda, sin mezclar las cifras de una categoría con las de otra.

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Los secos de mayor valor del sorteo 2974

El cuadro incluye cuatro premios secos individuales, con valores que van desde $80 millones hasta $300 millones. En este grupo aparecen El Gordo de la Risaralda, Ángel de la Suerte, Mula Millonaria y Milagro Millonario. Sus combinaciones son las siguientes:

El Gordo de la Risaralda, $300 millones: 4725, serie 173.

4725, serie 173. Ángel de la Suerte, $200 millones: 9370, serie 088.

9370, serie 088. Mula Millonaria, $150 millones: 7357, serie 199.

7357, serie 199. Milagro Millonario, $80 millones: 3482, serie 027.

Guaca de Oro y Cofre de Diamantes

La categoría Guaca de Oro presenta tres secos de $60 millones. Los resultados son: 9591, serie 124; 6364, serie 290; y 1895, serie 293.

En Cofre de Diamantes, con cinco secos de $50 millones, las combinaciones son: 3312, serie 262; 2571, serie 256; 6899, serie 244; 5555, serie 025; y 7247, serie 167.

Al leer estas listas es importante conservar los ceros iniciales de las series. Por ejemplo, la serie 025 se presenta con sus tres dígitos en el cuadro, al igual que las series 088 y 027 de los premios anteriores. Copiar la combinación completa facilita contrastarla con el billete y con la imagen de resultados.

Trébol de la Fortuna y Secos de Perla

Los tres secos de Trébol de la Fortuna, de $40 millones, quedaron en: 2766, serie 297; 8240, serie 146; y 7839, serie 062.

Los cinco Secos de Perla, de $35 millones, corresponden a: 2130, serie 201; 9012, serie 251; 5918, serie 260; 5218, serie 088; y 5529, serie 189.

Cosecha Millonaria: once secos de $30 millones

La categoría Cosecha Millonaria reúne once combinaciones. Esta es la relación completa, en el mismo orden del cuadro de resultados:

7427, serie 065.

3822, serie 150.

7129, serie 239.

2886, serie 113.

9563, serie 149.

7587, serie 016.

5609, serie 130.

5536, serie 140.

4494, serie 036.

8169, serie 026.

5434, serie 163.

Todos los datos de esta publicación corresponden exclusivamente al sorteo 2974 del 6 de noviembre. No deben confundirse con resultados de semanas anteriores ni con combinaciones de otras loterías que también jugaron el viernes. Para cualquier trámite de validación o cobro, consulte directamente con la Lotería del Risaralda y conserve el billete mientras realiza la revisión.

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Imagen completa de resultados de la Lotería del Risaralda