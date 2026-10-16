Resumen: La Corte Suprema dejó en firme la condena contra Leonidas Bustos por el cartel de la toga y pidió al Gobierno gestionar su extradición desde Canadá.

¡Condena en firme! Leonidas Bustos pagará más de 10 años por el cartel de la toga

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, uno de los protagonistas del escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga. El expresidente del alto tribunal deberá pagar 123 meses y un día de prisión por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

En la misma decisión, la Corte le pidió con urgencia al Gobierno Nacional adelantar todas las gestiones diplomáticas necesarias para que Leonidas Bustos sea extraditado a Colombia desde Canadá, donde se encuentra.

Según el fallo, las pruebas demostraron las conductas que se le atribuían al exmagistrado, quien hizo parte de una red de corrupción integrada por varios abogados litigantes. Esa organización contactaba a congresistas investigados para cobrarles dinero a cambio de intervenir a su favor en sus procesos penales.

Los magistrados fueron duros en sus consideraciones. Señalaron que Bustos, quien llegó a presidir la Corte Suprema, traicionó «a la ciudadanía, a la Colegiatura que lo acogió, a la tradición histórica de esta última, y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar».

«La Corte condena y rechaza el contexto de corrupción judicial acaecido. Esta decisión y esta reflexión se erigen como un mensaje para el porvenir de toda la Rama Judicial: la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial son valores innegociables», se lee en la sentencia.

El tribunal también insistió en que se debe trabajar de manera conjunta para que hechos como estos no se repitan «jamás». Además, consideró necesario censurar sin matices los actos de quienes traicionaron su juramento, por el daño que causaron a la confianza en el sistema judicial y por la sombra que dejaron sobre los servidores que cumplen sus labores con rectitud.

«Cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional», agregó la Sala.

El llamado para traerlo desde Canadá

La Corte exhortó al Gobierno a que, a través de la Cancillería y de la embajada de Colombia en Canadá, se hagan las gestiones para que Leonidas Bustos quede a disposición de las autoridades colombianas.

Para lograrlo, los magistrados pidieron acudir al marco de cooperación judicial internacional y al principio de reciprocidad. Recordaron que Colombia ha estudiado varias solicitudes de extradición presentadas por Canadá, algunas con concepto favorable de la Corte.

Según el fallo, que Bustos siga por fuera del alcance de la justicia colombiana no solo pone en riesgo el cumplimiento de la pena, sino que deja en suspenso la respuesta del Estado frente a un caso de corrupción judicial de enorme gravedad.

Con esta decisión, Bustos se convierte en el tercer expresidente de la Corte Suprema condenado por el cartel de la toga, junto con Francisco Javier Ricaurte. A la lista de expresidentes de altas cortes condenados se suma Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional, sentenciado a 6 años y 6 meses por concusión en el caso Fidupetrol.

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Uno de los testimonios en su contra fue el del exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien aseguró haberle entregado 200 millones de pesos en efectivo durante una visita nocturna a su casa. Bustos rechazó las acusaciones y cuestionó la credibilidad de Moreno.

Por tratarse de un exmagistrado, el caso pasó por el Congreso. En agosto de 2019, la Cámara de Representantes aprobó su acusación con 127 votos, y en junio de 2021 el Senado lo acusó ante la Corte Suprema con 65 votos a favor y ninguno en contra. Para ese momento, Bustos ya estaba en Canadá, desde donde adelantaba su defensa.

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