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Lluvias se extienden sobre el sur del Valle de Aburrá: SIATA reporta precipitaciones en Medellín, Envigado, Itagüí y Caldas

Evite transitar por pasos a desnivel si se observa acumulación de agua.

Publicado por: SoloDuque

Lluvias se extienden sobre el sur del Valle de Aburrá: SIATA reporta precipitaciones en Medellín, Envigado, Itagüí y Caldas

Resumen: Las precipitaciones se intensifican en el Valle de Aburrá este viernes 9 de octubre. SIATA confirma acumulados de hasta 8 mm en Medellín y la extensión del sistema hacia Envigado e Itagüí

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Minuto30.com .- El Sistema de Alertamiento Temprano de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) emitió un reporte sobre el avance de un sistema de precipitaciones que ingresó por el sur de la subregión y se ha venido expandiendo hacia el centro del área metropolitana durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

Las lluvias comenzaron a registrarse pasadas las 3:00 p. m. en los municipios del sur y han registrado un rápido incremento en sus acumulados en cortos periodos de tiempo.

Fuertes lluvias en Medellín, se ven desde Sabaneta

Fuertes lluvias en Medellín, se ven desde Sabaneta. Foto: Minuto30.com

Fuertes lluvias en Medellín, se ven desde Sabaneta

Fuertes lluvias en Medellín, se ven desde Sabaneta. Foto: Minuto30.com

Evolución de las lluvias por municipios

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del SIATA, el desarrollo del evento meteorológico registra los siguientes datos:

Medellín: El Distrito presenta las intensidades más altas de la jornada. Inició hacia las 3:15 p. m. con acumulados de 4 mm en 5 minutos en la zona suroriental, y para las 3:25 p. m. las precipitaciones se intensificaron alcanzando acumulados de hasta 8 mm en 5 minutos.

Envigado e Itagüí: Pasadas las 3:20 p. m., el sistema de nubes se extendió de forma generalizada sobre ambos municipios.

Caldas: Registró el inicio del evento de precipitación con picos de hasta 6 mm en 5 minutos a las 3:15 p. m., bajando a acumulados constantes de 2 mm en 5 minutos hacia las 3:25 p. m.

Recomendaciones de prevención y movilidad

Ante el aumento acelerado de las lluvias y la probabilidad de afectaciones en corredores viales del sur del valle, los organismos de socorro recuerdan mantener las siguientes precauciones:

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Precaución al conducir: Disminuir la velocidad, encender luces de tránsito y mantener la distancia de seguridad ante posibles deprimidos inundados o encharcamientos en vías de alta circulación como la Avenida Regional, la Autopista Sur y la Carrera 43A.

Vigilancia en deprimidos e intercepciones: Evitar transitar por pasos a desnivel si se observa acumulación de agua.

Zonas de ladera y quebradas: Habitantes cerca de fuentes hídricas de alta pendiente deben monitorear los niveles y reportar cualquier cambio anómalo a la línea 123.

Lea también: Lluvias en Caldas y Medellín: reportan acumulados de hasta 6 milímetros en cinco minutos

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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