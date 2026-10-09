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Resumen: Las precipitaciones se intensifican en el Valle de Aburrá este viernes 9 de octubre. SIATA confirma acumulados de hasta 8 mm en Medellín y la extensión del sistema hacia Envigado e Itagüí

Lluvias se extienden sobre el sur del Valle de Aburrá: SIATA reporta precipitaciones en Medellín, Envigado, Itagüí y Caldas

Minuto30.com .- El Sistema de Alertamiento Temprano de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) emitió un reporte sobre el avance de un sistema de precipitaciones que ingresó por el sur de la subregión y se ha venido expandiendo hacia el centro del área metropolitana durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

Las lluvias comenzaron a registrarse pasadas las 3:00 p. m. en los municipios del sur y han registrado un rápido incremento en sus acumulados en cortos periodos de tiempo.

Evolución de las lluvias por municipios

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del SIATA, el desarrollo del evento meteorológico registra los siguientes datos:

Medellín: El Distrito presenta las intensidades más altas de la jornada. Inició hacia las 3:15 p. m. con acumulados de 4 mm en 5 minutos en la zona suroriental, y para las 3:25 p. m. las precipitaciones se intensificaron alcanzando acumulados de hasta 8 mm en 5 minutos.

Envigado e Itagüí: Pasadas las 3:20 p. m., el sistema de nubes se extendió de forma generalizada sobre ambos municipios.

Caldas: Registró el inicio del evento de precipitación con picos de hasta 6 mm en 5 minutos a las 3:15 p. m., bajando a acumulados constantes de 2 mm en 5 minutos hacia las 3:25 p. m.

Recomendaciones de prevención y movilidad

Ante el aumento acelerado de las lluvias y la probabilidad de afectaciones en corredores viales del sur del valle, los organismos de socorro recuerdan mantener las siguientes precauciones:

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Precaución al conducir: Disminuir la velocidad, encender luces de tránsito y mantener la distancia de seguridad ante posibles deprimidos inundados o encharcamientos en vías de alta circulación como la Avenida Regional, la Autopista Sur y la Carrera 43A.

Vigilancia en deprimidos e intercepciones: Evitar transitar por pasos a desnivel si se observa acumulación de agua.

Zonas de ladera y quebradas: Habitantes cerca de fuentes hídricas de alta pendiente deben monitorear los niveles y reportar cualquier cambio anómalo a la línea 123.

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