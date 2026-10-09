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Resumen: Reportan lluvias en Caldas y Medellín con acumulados de hasta 6 milímetros en cinco minutos. La zona suroriental de la capital antioqueña también registra precipitaciones.

Lluvias en Caldas y Medellín: reportan acumulados de hasta 6 milímetros en cinco minutos

Las lluvias se hicieron presentes durante la tarde de este viernes 9 de octubre en varios sectores del sur del Valle de Aburrá, con precipitaciones reportadas en el municipio de Caldas y Medellín.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas registró acumulados importantes en un corto periodo, especialmente en territorio caldense.

De acuerdo con el reporte emitido a las 3:15 p.m., en Caldas se presentaron acumulados de hasta 6 milímetros de lluvia en los últimos cinco minutos. Este registro evidencia la intensidad de las precipitaciones durante ese intervalo, por lo que se mantiene la atención sobre el comportamiento de las condiciones climáticas en la zona.

En Medellín también se reportaron lluvias durante la tarde, con registros que alcanzaron los 4 milímetros en la zona suroriental de la ciudad. Aunque el reporte no detalla los barrios afectados ni establece el alcance de las precipitaciones en otros sectores, confirma la presencia de lluvias en diferentes puntos del territorio.

Monitorean las precipitaciones en el Valle de Aburrá

Los registros de lluvia permiten hacer seguimiento a los cambios en las condiciones meteorológicas y reconocer los sectores donde se presentan mayores acumulados en periodos cortos.

Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones al desplazarse por las vías, especialmente mientras persistan las precipitaciones.

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También es importante prestar atención a posibles cambios en las condiciones de movilidad y evitar exponerse en zonas donde puedan presentarse acumulaciones de agua.

🔴 (3:25 p. m.) Por condiciones climáticas, el Metrocable línea J 🚡 (San Javier – La Aurora) está temporalmente fuera de servicio. https://t.co/zx7YSdsqeb — Metro de Medellín (@metrodemedellin) October 9, 2026

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