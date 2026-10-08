Resumen: Un reporte actualizado de las lluvias en el Valle de Aburrá muestra acumulados de hasta 6 mm, mientras el Metrocable línea J reanuda su servicio.

Fuertes precipitaciones y acumulados de agua complican el panorama entre La Estrella y Medellín

Las condiciones meteorológicas en el sur y occidente del Valle de Aburrá registraron una nueva variación durante la tarde, cuando los reportes técnicos de las 2:16 p.m. confirmaron que las precipitaciones persisten con fuerza en el corredor comprendido entre el municipio de La Estrella y el suroccidente de Medellín, alcanzando acumulados significativos de hasta 6 milímetros.

De acuerdo con el SIATA, estas precipitaciones también han dejado acumulados cercanos a los 2 milímetros en el resto de la capital antioqueña y en Bello, mientras que en sectores como Envigado, Sabaneta y Caldas los registros se han mantenido por debajo de 1 milímetro.

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Pese al panorama de precipitaciones y humedad que afecta la movilidad de la subregión, las autoridades ambientales y de gestión del riesgo mantienen la vigilancia sobre los afluentes y las laderas propensas a deslizamientos.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de asegurar techos, limpiar canaletas y evitar arrojar basuras a las calles para prevenir emergencias asociadas a las lluvias recurrentes de la temporada invernal que golpea la zona urbana y rural.

Paralelamente a esta actualización climática, la operación del transporte masivo en la zona occidental de la ciudad mostró signos de normalización hacia la 1:54 p.m., hora en la que se confirmó el restablecimiento del servicio comercial en el Metrocable línea J, que conecta las estaciones de San Javier con La Aurora.

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La reactivación de este sistema teleférico se logró gracias a la mejora temporal en las condiciones atmosféricas locales, permitiendo que los usuarios retomaran sus trayectos habituales tras la pausa preventiva generada por las alertas meteorológicas asociadas a estas intensas lluvias.

#SIATAnoticias | (14:16). Persisten las lluvias entre La Estrella y el suroccidente de Medellín se registran acumulados de hasta 6 mm. Adicionalmente, se registran acumulados de hasta 2 mm en el resto de Medellín y Bello y de menos de 1 mm en Envigado, Sabaneta y Caldas.| https://t.co/j08en6yo6U — siatamedellin (@siatamedellin) October 8, 2026

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